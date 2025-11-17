Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas botrány Kijevben: lelépett az egyik legbefolyásosabb ukrán politikus?

Képernyők előtt a lakótelep: keresik a betörőt a biztonsági kamerák felvételein

Maszkban és kesztyűben érkezett egy hívatlan látogató egy orosházi vállalkozó házának udvarára péntek éjjel. A biztonsági kamerák minden mozdulatát rögzítették, ám a betörő azzal nem számolt, hogy a lakók még ébren vannak.
Elképesztő, krimibe illő pillanatokat élt át az a család, amelynek az udvarára az éjszaka leple alatt érkezett egy hívatlan, rendkívül gyanús alak. A lakók szerencséjére még nem tértek nyugovóra, amikor a maszkban és kesztyűben lévő látogató megjelent a területen. A család időben észrevette és megzavarta az illetéktelen behatolót, aki annyira megijedt, hogy elszaladt. A a történetnek itt még nincs vége: a betörőt, akinek kamerák rögzítették a mozgását, még keresik – írta a Beol.hu.

Ébren voltak a házban, ahova be akart surranni a betörő (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Vadászat indult a betörő ellen

Péntek este 23 órakor Tóth István orosházi vállalkozó felesége a mozgásérzékelő fényére figyelt fel. A maszkban és kesztyűben lévő hívatlan vendég elmenekült, miután szembetalálta magát a háziakkal, akik vendéglátós munkájuk miatt ébren voltak.

Bár a behatoló nem vitt el semmit, az eset hatalmas felháborodást keltett. Tóth István azonnal a közösségi médián keresztül fordult a rákóczitelepiekhez segítségért: arra kérte a szomszédokat, hogy nézzék át a biztonsági kamera-felvételeket (2025. november 14-én 22:40 és 23:05 közötti időszakban) egy gyanús autó azonosítása érdekében, amely feltehetően összefüggésben áll az idegen megjelenésével.

A vállalkozó kiemelte a közösség példaértékű összefogását, hangsúlyozva, hogy egymásra is figyelniük kell.

Érdekes, mikre nem képesek a betörők, egy ceglédi férfi például a saját, kiskorú rokonaival járt el lopni. Erről az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak.

 

