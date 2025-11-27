15 év után jöttek rá, hogy ki a „mezítlábas” debreceni betörő

A debreceni nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát, így megtörténhet a vádemelés a „mezítlábas” betörő ügyében. Az 56 éves férfi – kisebb-nagyobb megszakításokkal – 15 évig élt besurranásokból és betörésekből. Különös ismertetőjele az volt, hogy minden alkalommal levette a cipőjét mielőtt bement egy ingatlanba – tudatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése alapján a Haon.hu.

Mindig cipő nélkül surrant be az ingatlanba a mezítlábas betörő

Fotó: illusztráció/MI által generált kép

A férfi, aki az első betöréseit még 2010-ben követte el, klasszikus tolvaj volt. Pillanatok alatt bejutott az ingatlanokba, gyorsan átkutatta a szobákat, ahonnan ékszereket és készpénzt zsákmányolt. Dermesztő higgadtságát bizonyítja, hogy gyakran az alvó sértettek mellett járt-kelt és kutatott az értékek után.

Így dolgozott a „mezítlábas” betörő

Az elkövető főként az impozáns debreceni lakóparkokat kedvelte, de a város egész területén ténykedett, és attól se riadt vissza, hogy akár többször is besurranjon ugyanabba az ingatlanba. A rendőrök eszén egyedi módszerrel járt túl; mielőtt bement egy házba mindig levette a cipőjét. A betörő sok bosszúságot okozott a sértetteknek, viszont ha a személyes irataikat is magával vitte, gyakran arra is vette a bátorságot, hogy visszamenjen és bedobja azokat a postaládáikba. Sőt, ha egy táskával menekült el, néhány nap múlva visszavitte azt pénz nélkül, de iratokkal, bakkártyával együtt. A táskát úgy tette be a kapu mögé, hogy a tulajdonos megtalálja, és hogy ne ázzon meg.

A táskát, pénztárcát, iratokat mindig visszaadta a tolvaj

Fotó: Police.hu

Éjszakai figyelőszolgálatot szerveztek az elfogására

A nyomozást nagyban nehezítette az is, hogy a betörő egy-egy bűncselekmény elkövetése után akár évekig is képes volt meghúzni magát, és eltűnni a hatóságok látóköréből. Úgy tudni, az elmúlt években gyakran járt Spanyolországban, tavaly decemberben viszont visszatért szülővárosában, Debrecenbe, januárban pedig újra „munkához látott”. A helyi rendőrök azonban már készültek rá, még külön éjszakai szolgálatokat is szerveztek az elfogására. Március végén a férfi épp egy pékségbe akart behatolni, amikor az egyenruhások tetten érték. Kihallgatásán összesen 31 rendbeli betörést ismert be.