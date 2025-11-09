A sztrádán bicikliző nyugdíjas intett a rendőröknek, hogy nyugodtan hagyják le – videó

A felvételen egy sztoikus nyugalomban kerekező férfit lehet látni hátulról az M0-ás autóút egyik legforgalmasabb részén. Láthatóan nem zavarja, hogy életveszélyes helyzetben van. Amikor a bajai lehajtónál a leállósávban szabálytalanul bicikliző idős ember a rendőrségi autó jelzésére megállt, egyszerűen intett a rendőröknek, hogy menjenek tovább.

Fotó: Tv2 Tények

Nehezen tudja tartani az egyensúlyát, és látható, hogy mekkora tempóval haladnak mellette, és néha ki is húz bal oldalra, tehát majdnem elütik az autók. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy szabálytalan, ez a közlekedési mód még nagyon veszélyes is"

- mondta a TV2 Tényeknek Csörgő László vezetéstechnikai oktató.

Biciklivel haladni, biciklit tolni, traktorral fölvenni, priciklivel, háromkerekű elektromos járművel, nem csak, hogy nem szabad, hanem tilos, és gyakorlatilag egyenesen életveszélyes is"

- tette hozzá Szimicsku László, az MKIF kommunikációs igazgatója.

Hamar kiderült, hogy egy zavart nyugdíjasról van szó, akinél még papírok sincsenek, sőt, a nevére sem emlékezett, amikor rákérdeztek a rendőrök.

Úgy gondolta, szabályosan és a jó helyen biciklizik.

A rendőrök kihívták a mentőket, akik kórházba vitték a idős férfit további kivizsgálásra. Nem ez volt az első eset, hogy egy kerékpáros felhajtott a pályára az autósok közé, de ezzel magát és a körülötte közlekedőket is veszélybe sodorta.

Bicikliző őrültet rögzítettek a kamerák az M30-as autópályán

Egy férfi bringával hajtott az autópályára, és mindkét útpályán átverekedte magát október végén. A szürreális attrakciót a forgalomfigyelő kamerarendszer rögzítette. A saját életével és mások biztonságával játszó kerékpáros a forgalommal szemben, az útpályákat elválasztó korlát- és növénysáv mellett tekert,

majd egy résnél átemelte a bringáját és méltóságteljesen eltekert a másik oldalon lévő pihenőhelyhez.

Pár hónappal ezelőtt pedig egy másik férfi a leállósávban haladt kilométereken keresztül. Budapest felé hajtott fel az M2-es autóútra, és egészen az M0-ás csomópontig eljutott, ahol a kihajtón a kocsik mellett kerékpározott tovább. Az útellenőrök kapták el Dunakeszinél. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset.