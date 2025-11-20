Bepöccent a biztonsági őr: kiütött egy belga férfit a Bulinegyedben – videóval

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy biztonsági őrrel szemben, aki életveszélyesen bántalmazott egy külföldi férfit a fővárosi Bulinegyedben. Az agresszor 2024. május 2-án este, egy VII. kerületi vendéglátóhely bejárata mellett állva szóváltásba keveredett a néhány napig Budapesten tartózkodó belga állampolgárral, majd nekirontott a turistának – írta meg a Borsonline.hu.

Végrehajtandó börtönbüntetést kaphat a brutális biztonsági őr Fotó: illusztráció/Pexels.com

A felvételek tanúsága szerint a belga férfi ittas volt ugyan, ám nem tanúsított agresszív magatartást. A biztonsági őr ennek ellenére megragadta a bizonytalanul mozgó sértett mellkasát és nyakát, áttolta az úttest szemközti oldalára, majd ott a falnak lökte. Ezután akkora erővel ütötte meg a férfit, hogy az eszméletlenül elterült a földön, és ennek hatására életveszélyes sérülést szenvedett.

Elmenekült a tetthelyről a biztonsági őr

A brutális verés után a vádlott a személyzeti öltözőben átvette a ruháját, majd sietve távozott a helyszínről. A járókelők értesítették a mentőket, akik az életveszélyes sérülést szenvedett belga férfit kórházba szállították.

A rendőrök másnap elfogták a bántalmazót, akit a Fővárosi Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolt meg, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetést, illetve az őrző-védő foglalkozástól eltiltást indítványozott.

A nyugalom megzavarására alkalmas felvétel ezen a linken tekinthető meg.

2023 márciusában Nyíregyházán, a Mamma Mia szórakozóhely előtt estek egymásnak a biztonsági őrök és a vendégek. A tömegverekedés ügyében a napokban hirdettek elsőfokú ítéletet. Részletek az Origo cikkében.