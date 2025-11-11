Borsodi borvita: egy perpatvar vett végzetes fordulatot

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt. A férfi idős élettársával veszett össze azon, hogy melyikük ivott több bort, majd halálra verte a nőt – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség oldalán.

Halálra verte idős élettársát, miután véleményük eltért a megivott bor mennyiségéről

Fotó: freepik.com

A vádirat szerint a 71 éves asszony és a férfi élettársi kapcsolatban éltek, rendszeresen italoztak, és gyakran veszekedtek. Az idős nő egészségi állapota gyenge volt, ugyanis több krónikus betegséggel küzdött, mozgása pedig korábbi balesete miatt is korlátozott volt.

Nem a bor mennyisége végzett az idős asszonnyal

2024. november végén, egy borsodi kisvárosban lévő lakásban már délelőtt hangos vita tört ki közöttük az italmennyiség miatt. Az részeg férfi a veszekedés hevében legalább hatszor ököllel ütötte a nőt a fején és az arcán. Az asszony a földre zuhant, de a férfi tovább bántalmazta, majd magára hagyta, és kulcsra zárta az ajtót, amikor elment. Délután tért vissza, de ekkorra az idős nő már nem élt.

Az ügyészség szerint a nő halála során rendkívüli fájdalmakat élt át, amelyeket a helyszínre időben érkező segítség talán megmenthetett volna.

A büntetlen előéletű férfi jelenleg letartóztatásban van, az ügyészség pedig életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott számára.

