Anyai szeretet extrákkal: végbelébe rejtette a rab a tiltott csomagot – videó

A börtönben ülők néha egészen elképesztő trükkökkel próbálják kijátszani a rendszert, de amit a szirmabesenyői intézet egyik lakója művelt, az még a tapasztalt felügyelőket is meglepte. A férfi ugyanis nem kevesebbre vállalkozott, minthogy egy mobiltelefont és a hozzá tartozó töltőkábelt becsempéssze a cellájába, méghozzá nem épp szokványos módon. A tiltott kütyüt édesanyjától kapta, aki a látogatás során egy meghitt ölelést kihasználva csúsztatta át a fiának a csomagot – írta a Borsonline.hu.

A csomag átadásának pillanata a börtönben

Fotó: Youtube/Magyar Büntetés-végrehajtás

A börtön tele van meglepetésekkel

A rab előbb a zsebébe, majd hogy biztosan ne találják meg, a végbelébe rejtette az „ajándékot”. A terv azonban nem jött be, ugyanis a börtönőrök nemcsak látták a jelenetet a térfigyelő kamerán, de a kötelező motozásnál is hamar fény derült a furcsa csempészmódszerre.

A biztonsági ellenőrzésen szolgálatot teljesítő felügyelők éberségének köszönhetően a telefon rövid időn belül előkerült, így a tiltott tárgy nem juthatott be az intézet zárt területére”

– közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

A férfi ellen fegyelmi eljárás indult, aminek köszönhetően könnyen elveszítheti eddigi kedvezményeit és a látogatási jogát is. De nem csak ő kerülhet bajba, mert

az esetet követően édesanyja ellen is eljárás indult, hiszen ő adta át a tiltott holmit.

A börtön vezetése szerint az ilyen esetek miatt van szükség arra, hogy bizonyos intézményekben korlátozzák a személyes érintkezést, ezzel is megakadályozva, hogy a rácsok mögé tiltott tárgyak kerüljenek.

Elképesztő esetekből pedig nem volt hiány az utóbbi időszakban sem. A kedden érkezett a hír arról a bírósági ítéletről is, amelyet a zalai ál-Jézusként ismert csaló ügyében hozott a bíróság. A férfi ugyanis Jézus Krisztus reinkarnációjának hitte magát, és spirituális tanítások, valamint gyógyító tevékenységek mögé bújva csalt ki milliókat követőitől, amiért most négy és fél év börtön vár rá.