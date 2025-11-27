Videón, ahogy a veszprémi börtönben magára gyújtja a cellát egy fogvatartott

Szokatlan incidens történt a veszprémi börtön falai között, ugyanis egy női fogvatartott úgy döntött, hogy lángra lobbantja a saját matracát. A tűz tovább is terjedt volna percek alatt, azonban a felügyelők uralták a helyzetet - írta a Veol.hu.

A börtön cellájában gyújtott tüzet a női fogvatartott

Fotó: Rendészeti Államtitkárság

A körletfelügyelők azonnal észrevették a füstöt és rutinos profizmussal cselekedtek. Kimenekítették a nőt, eloltották a lángokat, majd a szabályoknak megfelelően kiürítették az érintett körletrészt. A közelben elhelyezett fogvatartottat is biztonságos helyre vitték, így a tűz nem okozott nagyobb bajt és szerencsére senki más nem sérült meg.

A börtön falai között nem minden nap történik ilyen

A nő enyhe szén-monoxid mérgezést kapott, ezért az intézeti orvosi ellátás után a mentők kórházba szállították megfigyelésre.

Az esetet természetesen nem hagyta szó nélkül az intézet vezetése sem. A börtön parancsnoka közveszélyokozás és rongálás miatt feljelentést tett a fogvatartott ellen.

Hogy miért gyújtotta fel a nő a matracot az egyelőre rejtély, de a hatóságok vizsgálják az indítékot.

A bűncselekmények keze pedig sajnos a börtön falain túlra is átnyúlnak olykor. Néhány napja például egy rab a fogvatartási helyéül szolgáló börtönből küldött postai úton egy levelet az őt elítélő bírónak címezve, amely gyanús fehér port tartalmazott. Miután a levél felbontásra került, annak tartalma az egyik igazságügyi alkalmazott kezére került, majd az épületet kiürítették.