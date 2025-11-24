Ocsmány bosszúval állt elő egy 21 éves nő

Amikor a szerelem véget, általában mindenki próbálja valahogy összeszedni magát. De egy 21 éves hevesi nő inkább a bosszú útjára lépett, méghozzá olyan aljas módon, hogy a történet sokakat ledöbbentett - írta a Heol.hu.

Gondosan kitervelt volt a bosszú

Fotó: Pixabay

A fiatal anya teljesen kiborult, miután párja szakított vele és két közös gyermekükkel magára hagyta. A csalódás azonban villámgyorsan átcsapott kreatív bosszúba. A nő fogta magát és hamis profilképet készített a férfiról egy közösségi oldalon. Megjelentette a férfi személyes adatait, telefonszámát és még egy torzított fotót is mellékelt.

A bosszú és a hadjárat itt kezdődött

A nő olyan hirdetéseket tett fel volt élettársa nevében, amitől bárki tátott szájjal maradt volna és ezekben azt állította, hogy a férfi férfiakat keres pénzért bizonyos szolgáltatásokra.

Innentől kezdve pedig elszabadult a pokol.

A gyanútlan férfit vadidegenek kezdték hívogatni. A zaklató hívások egymást érték, a férfi pedig teljesen összetört és fogalma sem volt honnan ered az egész káosz.

A történet még 2020-ban történt és az ügynek elég nagy visszhangja is lett. A nő ellen személyes adatokkal való visszaélés miatt indult eljárás. Az ügyészség végül jóvátételi munkát és pártfogó felügyeletet javasolt számára.

