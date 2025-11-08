Így zúzta rommá hajnalban az audis a vétlen taxit az Árpád hídon - galériával

Ahogy arról az Origo már beszámolt, frontálisan ütközött egy luxusautó a taxival Budapesten, az Árpád híd Flórián téri felüljárójánál. A brutális balesetben az Audi A5 3L dízel vagy harminc méteren át tolta maga előtt a telibekapott taxit. Elkészült a galéria a helyszínen készült friss fotókból.

Brutális baleset az Árpá hídnál Fotó: Facebook

Brutális baleset súlyos következményekkel

Az egyik szemtanú arról mesélt, a baleset időpontjában az úttest úgy csúszott, akár egy jégpálya. A luxusautó nagy sebességgel hajtott rá a Flórián térnél az Árpád híd felüljárójára. Portálunk megkereste a balesettel kapcsolatban a BRFK sajtóosztályát, akik az alábbi tájékoztatást adták: