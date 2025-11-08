Így zúzta rommá hajnalban az audis a vétlen taxit az Árpád hídon - galériával

Ahogy arról az Origo már beszámolt, frontálisan ütközött egy luxusautó a taxival Budapesten, az Árpád híd Flórián téri felüljárójánál. A brutális balesetben az Audi A5 3L dízel vagy harminc méteren át tolta maga előtt a telibekapott taxit. Elkészült a galéria a helyszínen készült friss fotókból.
Brutális baleset súlyos következményekkel
Az egyik szemtanú arról mesélt, a baleset időpontjában az úttest úgy csúszott, akár egy jégpálya. A luxusautó nagy sebességgel hajtott rá a Flórián térnél az Árpád híd felüljárójára. Portálunk megkereste a balesettel kapcsolatban a BRFK sajtóosztályát, akik az alábbi tájékoztatást adták:
Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a III. kerület Flórián tér 3. szám alatti felüljárón 2025. november 8-án 1 óra 5 perc körül egy taxi és egy személygépkocsi összeütköztek. Az eset során a taxi sofőrje, valamint a másik autó sofőrje és utasa is megsérültek, őket a mentők kórházba szállították. A rendőrök helyszíni szemlét tartottak és adatokat gyűjtöttek. A BRFK közúti baleset gondatlan okozása vétség miatt indít büntetőeljárást,és vizsgálja a baleset valamennyi körülményét