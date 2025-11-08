Nagy csomagnyi, bontatlan óvszert öntött a bíró elé a budapesti feleséggyilkos anyósa

1988. október 8-án baleseti helyszínelők érkeztek egy Nemesrempehollós mellett árokba csúszott autóhoz. A rendőri jelentés szerint a 8705-ös számú úton, a Csikorgó-patak hídjánál találtak rá egy budapesti házaspár kocsijára. A Zsigulit a 25 éves nő vezette, ő a helyszínen meghalt. Férje, a 36 éves P. Attila viszont kisebb sérülésekkel megúszta a közúti balesetet. Legalábbis akkor ennek látszódott: balesetnek. Egészen addig, amíg az egyik helyszínelő jobban meg nem vizsgálta az autót, amelyen nem volt jelentős sérülés. Mivel a szakember gyanúsnak találta a halálesetet, felhívta a rendőrorvost. A szemfüles helyszínelő miatt derült fény a budapesti feleséggyilkos aljas tettére.

Az otthonuktól jó messze, az árokba csúszott autójukban végzett az asszonnyal a budapesti feleséggyilkos

Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

„Este 9 óra körül értem a helyszínre. A 2-3 méter mély árokban állt a piros színű Lada, a gépkocsi vezetőjének holttestét az útpadkán találtam.

A helyszínen dolgozó rendőrök elmondták, hogy a férj szerint a biztonsági öv csavarodhatott a nő nyakára.

A holttest megvizsgálása alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a sérülések nem jellemzők egy közlekedési balesetre, a nyaki sérülések viszonylag védett területen helyezkedtek el, és mellettük elég jellegzetes körömnyomok is fellelhetők. Ennek alapján megerősödött a gyanúm, hogy a halál nem a közlekedési balesettel összefüggésben következett be, és valószínűnek látszott az idegenkezűség” – idézi Dr. Prieger József rendőrorvos alezredes, igazságügyi szakértő szavait a Magyar Rendőr 1988. december 10-i száma, amelybe az ügy nyomozója írta meg a történetet.

Balesetnek látszó gyilkosság

Az orvosi konzultáció után a helyszínen dolgozó rendőrök azonnal riasztották a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság akciócsoportjának nyomozóit. Velük együtt bűnügyi technikusok is érkeztek. Amíg felesége holttestét boncolásra küldték, a férfit orvosi vizsgálatok alá vetették és kihallgatták. Az utas elmondta, hogy az asszonnyal és hatéves kislányukkal érkeztek felesége rokonaihoz Nemeskoltára. Amikor ott végeztek, autóba ültek és elmentek Szombathelyre, hogy építési anyagot vegyenek épülő, budapesti házukhoz, útközben pedig beugrottak az ő Sorokpolányiban élő családtagjaihoz is. Később, amikor a bíróságon álltak,

a rokonok mind azt vallották, hogy nagyon boldognak tűntek a házasok, és egytől egyig jó hangulatú találkozásokat emlegettek.

A Vas Népe egyik újságírója személyesen kereste fel a férfi szüleit faluszéli házukban.

Nem rossz ember az Attila — szipog a töpörödött néniké a konyhában. A faluban is megmondhatják, csendes viselkedésű. El sem képzelhetem, mi történt azon a szombaton...”

– olvasható az 1988. október 14-ei számban, majd így folytatta a férfi idős édesanyja: