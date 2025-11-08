Nagy csomagnyi, bontatlan óvszert öntött a bíró elé a budapesti feleséggyilkos anyósa

1988. október 8-án baleseti helyszínelők érkeztek egy Nemesrempehollós mellett árokba csúszott autóhoz. A rendőri jelentés szerint a 8705-ös számú úton, a Csikorgó-patak hídjánál találtak rá egy budapesti házaspár kocsijára. A Zsigulit a 25 éves nő vezette, ő a helyszínen meghalt. Férje, a 36 éves P. Attila viszont kisebb sérülésekkel megúszta a közúti balesetet. Legalábbis akkor ennek látszódott: balesetnek. Egészen addig, amíg az egyik helyszínelő jobban meg nem vizsgálta az autót, amelyen nem volt jelentős sérülés. Mivel a szakember gyanúsnak találta a halálesetet, felhívta a rendőrorvost. A szemfüles helyszínelő miatt derült fény a budapesti feleséggyilkos aljas tettére.
„Este 9 óra körül értem a helyszínre. A 2-3 méter mély árokban állt a piros színű Lada, a gépkocsi vezetőjének holttestét az útpadkán találtam.
A helyszínen dolgozó rendőrök elmondták, hogy a férj szerint a biztonsági öv csavarodhatott a nő nyakára.
A holttest megvizsgálása alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a sérülések nem jellemzők egy közlekedési balesetre, a nyaki sérülések viszonylag védett területen helyezkedtek el, és mellettük elég jellegzetes körömnyomok is fellelhetők. Ennek alapján megerősödött a gyanúm, hogy a halál nem a közlekedési balesettel összefüggésben következett be, és valószínűnek látszott az idegenkezűség” – idézi Dr. Prieger József rendőrorvos alezredes, igazságügyi szakértő szavait a Magyar Rendőr 1988. december 10-i száma, amelybe az ügy nyomozója írta meg a történetet.
Balesetnek látszó gyilkosság
Az orvosi konzultáció után a helyszínen dolgozó rendőrök azonnal riasztották a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság akciócsoportjának nyomozóit. Velük együtt bűnügyi technikusok is érkeztek. Amíg felesége holttestét boncolásra küldték, a férfit orvosi vizsgálatok alá vetették és kihallgatták. Az utas elmondta, hogy az asszonnyal és hatéves kislányukkal érkeztek felesége rokonaihoz Nemeskoltára. Amikor ott végeztek, autóba ültek és elmentek Szombathelyre, hogy építési anyagot vegyenek épülő, budapesti házukhoz, útközben pedig beugrottak az ő Sorokpolányiban élő családtagjaihoz is. Később, amikor a bíróságon álltak,
a rokonok mind azt vallották, hogy nagyon boldognak tűntek a házasok, és egytől egyig jó hangulatú találkozásokat emlegettek.
A Vas Népe egyik újságírója személyesen kereste fel a férfi szüleit faluszéli házukban.
Nem rossz ember az Attila — szipog a töpörödött néniké a konyhában. A faluban is megmondhatják, csendes viselkedésű. El sem képzelhetem, mi történt azon a szombaton...”
– olvasható az 1988. október 14-ei számban, majd így folytatta a férfi idős édesanyja:
„Megjöttek Pestről, semmi vita, veszekedés nem volt köztük, beszélgettünk. Ott, Pesten építettek egy új házat, most akartak beköltözni... Látja, itt van a dió, a tojás. Amire futotta erőmből, azt készítettem nekik a visszaútra. A Kati is kedves volt, mondta, lemennek Hollósra, majd Nemeskoltán, a rokonoknál megalusznak. Aztán visszajönnek hozzánk és úgy mennek Pestre. Kilenc gyerekem van, nem tudom, el sem hiszem, hogy az Attila ... Éppen ő ... Elcsuklik a hangja.”
Az elítélt rokon
Amikor beesteledett, a kislányt a rokonoknál hagyták és ismét kocsiba ültek, hogy átmenjenek a férfi öccséhez, Ferdinándhoz Nemesrempehollósra. Még oda is Attila vezetett, de amikor a fivére sörrel és konyakkal kínálta, amit ő elfogadott, átadta a volánt az asszonynak. Érdekesség, hogy pár évvel korábban éppen Ferdinánd volt az, akinek meggyűlt a baja a törvénnyel.
Rongálásért, garázdaságért és a közlekedés biztonsága elleni bűntettért ítélték el az akkor 26 éves, Sorokpolányiban élő fiatalt, aki egy tsz-ben dolgozott sofőrként.
Így írt erről a Vas Népe 1981. április 11-e számában:
Betért a kocsmába, megivott öt féldecit, majd úgy döntött, meglátogatja ismerősét Nemesrempehollóson. Visszaült az autóba, engedély nélkül, ittasan kelt útra. Vesztére, igazoltatták. P. elismerte bűnösségét, a járásbíróság jármű önkényes elvételéért és ittas vezetésért ítélte el. Hét havi börtönt kapott, a közügyektől egy évre, a járművezetéstől egy évre és négy hónapra tiltották el. A vádlott és védője enyhítésért fellebbeztek, de a különös visszaeső büntetését a megyei bíróság helybenhagyta.”
A balesetben nem fulladt volna meg
1988. október 8-án 19 órakor már szinte teljesen sötét volt, amikor a fiatal nő beült a volán mögé. Mivel nem volt túl rutinos éjszakai vezető, amikor egy kisebb állat a Zsiguli elé ugrott, elrántotta a kormányt. Így kerültek az árokba, mármint a férfi elmondása szerint, aki arról is beszélt, hogy 1981-ben házasodtak össze és szerelmesek voltak. A gyerekük születése után viszont megromlott köztük a viszony, és sokat veszekedtek.
A holttestet másnap reggel boncolták fel. A szakvélemény igazolta a feltételezést, hogy a nő gyilkosság áldozata lett.
A nyaki lágyrészek bevérzése, a nyelvcsont törése, továbbá a gége körüli és a mély nyakizmokon, valamint a gégeporcon talált elváltozásokban kézzel való fojtás nyomai egyértelműen megállapíthatóak voltak”
– idézte fel az orvos szavait a rendőrségi szaklapban Németh Róbert rendőr alhadnagy. Ezután arról írt, hogy a férfi – saját elmondása szerint – nem volt dühös a feleségére azért, mert balesetet okozott, de eszébe jutott a rossz házasságuk, amit ott, az árokban szóba is hozott. Ezen vesztek össze a végzetes éjszakán.
Szánalmas magyarázkodásba kezdett
Nem akartam megölni, csak megijeszteni, és nagyon erősen megszorítottam a torkát. Körülbelül 30-40 másodpercig tartottam így, és hát elég erős kezem van. Miközben szorítottam a nyakát, védekezni nem nagyon tudott, mert kezei a karom alatt voltak. Amikor elengedtem, már el volt ernyedve, de még mozgott. Úgy éreztem, mintha remegett volna, ezért megpróbáltam mesterséges légzést alkalmazni, de láttam, minden hiába”
– vallotta P. Attila a nyomozóknak, de amikor a tárgyalására került a sor, érdekes módon erre már nem emlékezett. Addigra több verziót is felvázolt. A biztonsági öves változat után már azt mondta, szeretkezni akart vele az árokban, amire a felesége nem volt hajlandó, sőt, még meg is támadta, megkarmolta. Ő erre megfojtotta, aztán kiszállt a kocsiból és kihúzta a feleségét az útra, ahol megpróbálta újraéleszteni, de már nem sikerült neki. Ezután történt az, hogy leintette az első autóst, akit meglátott és segítséget kért tőle. Erről mind részletesen beszámolt, de a gyilkosságról nem beszélt.
Nem tudom, mi történt, nem tudom megmagyarázni, nem emlékszem”
– mondta a bírónak, de legalább azt nem tagadta, hogy ő ölte meg.
Aztán közölte: végül is csak ő lehetett, tekintettel arra, hogy a közelükben nem volt senki más.
Amikor a bíró megkérdezte tőle, miért adott elő többféle mesét, azt válaszolta: attól tartott, „hogy úgysem hisznek neki”. A teremben az is kiderült, hogy a példás, boldog házasság mítosza csak a távoli rokonságban élt. A nő családjában mindenki tudott arról, hogy Attila megcsalta a feleségét a nő húgával. Amikor neje ezt megtudta, azonnal válni akart, de aztán megbocsátott a férjének.
Házasságuk válságáról a férfi anyósa is tudott, aki szó szerint meglepte a bírót azzal, hogy a pulpitusra öntött egy nagy csomagnyi, bontatlan óvszert.
Mint kiderült, a Zsiguliban találta ezeket a férfi váltás ruhája mellett, amiről szintén nem tudott senki más, csak Attila. Az asszony azt mondta, a lánya még panaszkodott is neki arról, hogy a férje már nem kívánja.
Köztünk járhat a budapesti feleséggyilkos
Az elmeszakértők kizárták, hogy P. Attila tudatzavarban követte volna el tettét. Még ha az ütődéstől el is veszíthette az eszméletét, később rendkívül logikusan cselekedett. A műszaki szakértő nem tudta minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy az autó valóban belesodródott az árokba, vagy másképpen került oda. A vádlottnak csak akkor jelentek meg könnyek a szemében, amikor az utolsó szó jogán ezt mondta: szerettem a feleségemet, nem akartam megölni”
– olvasható a Magyar Hírlap 1989. február 15-i számában, amelyből az is kiderül, hogy a Vas Megyei Bíróság dr. Spitz János tanácsa P. Attilát emberölésért 10 évnyi börtönbüntetésre ítélte, és a közügyektől is nyolc évre eltiltotta. Azóta már kiszabadulhatott a budapesti feleséggyilkos és köztünk jár, ha még életben van.
Gyilkosság áldozata lett? Megtámadták a műtőben a kórházban holtan talált magyar orvost
Rejtély, mi történt azzal a magyar származású orvosigazgatóval, aki október 27-én halt meg egy romániai kórházban. Egyelőre a gyilkosságot sem zárhatják ki a nyomozók, mivel korábban már viselkedtek vele erőszakosan a munkahelyén és erről pont a halála előtt beszélt nyilvánosan. Ugyanakkor öngyilkosságot is elkövethetett, de történhetett baleset is. Ha kíváncsi a rejtélyes ügy részleteire, kattintson ide!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.