A kénköves pokolban nincs ilyen büdös, mint ebben a községben

A parajdi sóbányát korábban jelentős mennyiségű víz öntötte el, ami komoly károkat okozott az üzem területén. A víz elvezetésére a bánya felé hatalmas csöveket helyeztek el. Ezek végigfutnak a falu fölött, és látványosan megváltoztatták a település képét. A rendszer célja a víz kivezetése és a bánya stabilizálása, de gond adódott. Ahogy az Origo is megírta, gáz kezdett szivárogni a mélyből, és zóta nagyon büdös van a Blikknek nyilatkozó helyiek szerint.
A legrosszabb ugyan a bizonytalanság meg a kilátástalanság, de most egyéb dolgok is zavarnak itt minket. Eszméletlen, elviselhetetlen a bűz Parajdon, felfordul tőle az ember gyomra"
– mondta a lapnak Magyar Gergő, a helyi vállalkozók szóvivője, hozzátéve: a cső – amiben a bánya felett folyik a Korond – vége a faluban van, sötét, ragacsos a víz, tele trágyával, rohadó szalmával.
"Itt tiszta emberek élnek, állítólag ez a szennyezés felülről jön, egy szeméttelepet is elmosott a patak. Ez a szenny a bányából kiszivattyúzott sós-mocskos vízzel együtt ömlik a Kis-Küküllőbe, onnan pedig a Marosba, az meg Magyarországon a Tiszába, de nem történik semmi. A bányában egy közülünk való mérnök szerint öt-hat millió köbméter víz van, ezt elvileg hat hét alatt ki lehetett volna szivattyúzni,
de félő, ez a víz tartja most a falakat, s ha kimegy minden beomlik, s csak egy óriási kráter marad a sóbányából,
talán Parajdból is" – tette hozzá.
Júniusban – alig egy hónappal a vízbetörés után – olyan súlyos volt a helyzet, hogy a parajdiaknak azt mondták: öt percük van összepakolni, el kell hagyniuk a falut, ugyanis fennállt a bánya beomlásának veszélye. A csőrendszer kiépítése óta ez a közvetlen kockázat megszűnt, a román kormány azonban így is decemberig meghosszabbította a településen elrendelt veszélyhelyzetet.
Nem hiszünk már csak magunknak, nap mint nap mást mondanak, közben meg halljuk, érezzük, jön a gáz a bányából"
– mondta egy panziót működtető Kovács Regina, akinek május 29-e óta a Blikk stábja volt az utolsó vendége.
"Az Országos Sóipari Társaság (Salrom), a bányát üzemeltető cég már az összes vezetőjét lecserélte, de a kommunikációjuk nem változott. Azt mondják, a bánya beomlásával egy régi, lezárt, föld alatti gázkút aktiválódott újra.
Az egész családom bányász volt, jól tudom, a bánya környékén az a szó, hogy gáz, az maga az ördög. Érezni is a kénszagot, ami ugye a monda szerint is a pokol szaga.
A fiatalok elmentek már innen, csak a férfiak járnak vissza a faluba, hogy megnézzék, nem rabolták-e ki az üzleteiket, a csendőrök ezt is védik, voltak, akik próbálkoztak, hogy még a nyomorunkban is ártsanak nekünk. Akik maradtunk nem tudunk mást tenni, nincs hova menni, nincs munka, na, meg én panziós vagyok, két kezemmel teremtettem meg a vállalkozásom. Maradok. Meg félek" – tette hozzá az asszony a könnyeivel küszködve.
A büdös nem egyenlő az életveszélyessel?
A Salrom szerint pánikra semmi ok: a bánya felől a levegőbe kerülő gáz nagyon alacsony koncentrációban van jelen. A mérések alapján az összetétel 0,5 térfogatszázalék metánt, 0,11 százalék szén-dioxidot és 11 milliomodrésznyi kénhidrogént mutat. A cég hangsúlyozza, hogy ezek az értékek jelenleg a robbanásveszélyes határérték alatt vannak, ugyanakkor elismerik:
ha a koncentráció növekedne, a gáz már nem számítana ártalmatlannak.
Tavasszal a heves esőzések okoztak súlyos károkat Székelyföldön. A parajdi sóbánya május elején víz alá került, ami után bezárták. Ebből az Origo cikkből mindent megtudhat az árvízről.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.