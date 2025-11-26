A kénköves pokolban nincs ilyen büdös, mint ebben a községben

A parajdi sóbányát korábban jelentős mennyiségű víz öntötte el, ami komoly károkat okozott az üzem területén. A víz elvezetésére a bánya felé hatalmas csöveket helyeztek el. Ezek végigfutnak a falu fölött, és látványosan megváltoztatták a település képét. A rendszer célja a víz kivezetése és a bánya stabilizálása, de gond adódott. Ahogy az Origo is megírta, gáz kezdett szivárogni a mélyből, és zóta nagyon büdös van a Blikknek nyilatkozó helyiek szerint.

Metángáz jelenlétére figyeltek fel a parajdi sóbányánál, nagyon büdös van november eleje óta

Fotó: Székelyföld Online/Maszol.ro

A legrosszabb ugyan a bizonytalanság meg a kilátástalanság, de most egyéb dolgok is zavarnak itt minket. Eszméletlen, elviselhetetlen a bűz Parajdon, felfordul tőle az ember gyomra"

– mondta a lapnak Magyar Gergő, a helyi vállalkozók szóvivője, hozzátéve: a cső – amiben a bánya felett folyik a Korond – vége a faluban van, sötét, ragacsos a víz, tele trágyával, rohadó szalmával.

"Itt tiszta emberek élnek, állítólag ez a szennyezés felülről jön, egy szeméttelepet is elmosott a patak. Ez a szenny a bányából kiszivattyúzott sós-mocskos vízzel együtt ömlik a Kis-Küküllőbe, onnan pedig a Marosba, az meg Magyarországon a Tiszába, de nem történik semmi. A bányában egy közülünk való mérnök szerint öt-hat millió köbméter víz van, ezt elvileg hat hét alatt ki lehetett volna szivattyúzni,

de félő, ez a víz tartja most a falakat, s ha kimegy minden beomlik, s csak egy óriási kráter marad a sóbányából,

talán Parajdból is" – tette hozzá.

Júniusban – alig egy hónappal a vízbetörés után – olyan súlyos volt a helyzet, hogy a parajdiaknak azt mondták: öt percük van összepakolni, el kell hagyniuk a falut, ugyanis fennállt a bánya beomlásának veszélye. A csőrendszer kiépítése óta ez a közvetlen kockázat megszűnt, a román kormány azonban így is decemberig meghosszabbította a településen elrendelt veszélyhelyzetet.

Nem hiszünk már csak magunknak, nap mint nap mást mondanak, közben meg halljuk, érezzük, jön a gáz a bányából"

– mondta egy panziót működtető Kovács Regina, akinek május 29-e óta a Blikk stábja volt az utolsó vendége.

"Az Országos Sóipari Társaság (Salrom), a bányát üzemeltető cég már az összes vezetőjét lecserélte, de a kommunikációjuk nem változott. Azt mondják, a bánya beomlásával egy régi, lezárt, föld alatti gázkút aktiválódott újra.

Az egész családom bányász volt, jól tudom, a bánya környékén az a szó, hogy gáz, az maga az ördög. Érezni is a kénszagot, ami ugye a monda szerint is a pokol szaga.

A fiatalok elmentek már innen, csak a férfiak járnak vissza a faluba, hogy megnézzék, nem rabolták-e ki az üzleteiket, a csendőrök ezt is védik, voltak, akik próbálkoztak, hogy még a nyomorunkban is ártsanak nekünk. Akik maradtunk nem tudunk mást tenni, nincs hova menni, nincs munka, na, meg én panziós vagyok, két kezemmel teremtettem meg a vállalkozásom. Maradok. Meg félek" – tette hozzá az asszony a könnyeivel küszködve.