Eldurvult a buli: üvegpoharakat rágott szét, aztán kést rántott egy részeg férfi

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Elképesztő jelenetek zajlottak egy borsodi kisvárosban 2023 októberében. Egy férfi házibulit rendezett, amelyen az egyik vendége veszekedni kezdett vele, majd előbb szétrágott két üvegpoharat, aztán megkéselte vendéglátóját. Az őrjöngő férfi sorsáról most a bíróság dönt.
A bíróság előtt kötött ki az a férfi, aki egy eldurvult borsodi házibuli főszereplője lett 2023 októberében. A vádlott két férfi és egy nő társaságában ivott egy borsodi kisvárosban, amikor vita alakult ki közte, a házigazda és élettársa között. A veszekedés odáig fajult, hogy a részeg férfi most életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt felelhet – írta a Boon.hu.

Eldurvult a házibuli borsodban: egy részeg férfi üvegpoharakat evett, majd előkerült a kés is
Eldurvult a házibuli borsodban: egy részeg férfi üvegpoharakat evett, majd előkerült a kés is
Fotó: Unsplash

Üvegpoharakat rágott szét a buli hevében

A vádlott a vita hevében két üvegpohárra harapott rá, amelyek a szájában el is törtek, a szilánkokat pedig a fogaival ropogtatta. A mutatvány után elővett egy hét centiméter pengehosszúságú zsebkést, és többször megfenyegette a házigazdát azzal, hogy megöli. 

A sértett az udvarra menekült, támadója szorosan követte, majd elkezdett hadonászni a késsel. Végül a penge a házigazda combjába állt, aki a földre került és maga húzta ki a kést. Bár a sérülés enyhe volt, a szúrás helye alapján az ügyészség szerint reális lehetősége volt annak, hogy a részeg vádlott életveszélyesen sebesíti meg az áldozatot.

A vádlott letartóztatásban várja a sorsát. A bűntett előéletű férfire egyházbüntetést és közügyektől eltiltást kért az ügyészség.

A múlt héten is beszámoltunk egy elfajult buliról, ami után 14-15 éves fiatalok elkötöttek egy munkagépet és azzal a közeli tóba hajtottak. Amennyiben a rendőrség azonosítja az elkövetőeket, várhatóan meg kell téríteniük a több milliós kárt.

 

