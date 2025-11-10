Eldurvult a buli: üvegpoharakat rágott szét, aztán kést rántott egy részeg férfi

A bíróság előtt kötött ki az a férfi, aki egy eldurvult borsodi házibuli főszereplője lett 2023 októberében. A vádlott két férfi és egy nő társaságában ivott egy borsodi kisvárosban, amikor vita alakult ki közte, a házigazda és élettársa között. A veszekedés odáig fajult, hogy a részeg férfi most életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt felelhet – írta a Boon.hu.

Eldurvult a házibuli borsodban: egy részeg férfi üvegpoharakat evett, majd előkerült a kés is

Fotó: Unsplash

Üvegpoharakat rágott szét a buli hevében

A vádlott a vita hevében két üvegpohárra harapott rá, amelyek a szájában el is törtek, a szilánkokat pedig a fogaival ropogtatta. A mutatvány után elővett egy hét centiméter pengehosszúságú zsebkést, és többször megfenyegette a házigazdát azzal, hogy megöli.

A sértett az udvarra menekült, támadója szorosan követte, majd elkezdett hadonászni a késsel. Végül a penge a házigazda combjába állt, aki a földre került és maga húzta ki a kést. Bár a sérülés enyhe volt, a szúrás helye alapján az ügyészség szerint reális lehetősége volt annak, hogy a részeg vádlott életveszélyesen sebesíti meg az áldozatot.

A vádlott letartóztatásban várja a sorsát. A bűntett előéletű férfire egyházbüntetést és közügyektől eltiltást kért az ügyészség.

A múlt héten is beszámoltunk egy elfajult buliról, ami után 14-15 éves fiatalok elkötöttek egy munkagépet és azzal a közeli tóba hajtottak. Amennyiben a rendőrség azonosítja az elkövetőeket, várhatóan meg kell téríteniük a több milliós kárt.