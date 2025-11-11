Fiatalkorú bűnözők tartják rettegésben a bajai gyerekeket

Három fiatal – egy 15, egy 17 és egy 20 éves bűnöző – még 2023 szeptemberében zsarolással rávett egy fiút a bajai buszpályaudvaron, hogy mobiltelefonját egy közeli üzletben értékesítse. Azzal fenyegették meg az áldozatot, hogy amennyiben ellenáll, "baj lesz". A megfélemlített fiú eladta a telefont, az érte kapott harmincezer forintot pedig a legidősebb elkövető elvette tőle, majd a társaság távozott a helyszínről – írta a Baon.hu.

Buszpályaudvaron lestek az áldozataikra a fiatal bűnözők

Fotó: ugyeszseg.hu/

A fiatal bűnözők többször is lecsaptak

A trió 2024. január 16-án, ugyancsak Baján, megállított egy náluk fiatalabb fiút, pénzt követelve tőle. Amikor az ellenállt, a legfiatalabb tettes megütötte, mire a fiú eldobta ezer forintját, amit azonnal elvettek, majd távoztak. A nyomozás során feltárult, hogy a 15 éves tettes korábban is rendszeresen csalt ki pénzt tőle, veréssel fenyegetve, ezért félelmében mindig engedelmeskedett neki az áldozat.

A rablóbanda 2024. január 25-én ismét megszólította a kiskorút, akitől a legfiatalabb pénzt és cigarettát követelt. Mivel a fiú kijelentette, hogy nincs nála semmi, a támadó – társai bátorítására – a falhoz szorította, és csak akkor engedte el, amikor a fiú rendőrökkel fenyegette meg őket.

Alig néhány nappal később, 2025. január 28-án, a buszállomáson egy harmadik gyermeket is megfenyegettek veréssel, ha nem ad át nekik pénzt. A megfélemlített fiú végül tízezer forintot adott a felnőttnek, ötezret a 15 évesnek, és háromezer forintot a harmadik elkövetőnek.

Rácsok mögé kerülhetnek

Az ügyészség csoportosan elkövetett rablás és zsarolás vádjával állította bíróság elé az elkövetőket. Indítványukban a fiatalkorúak esetében fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztést javasoltak, felnőtt társukra szintén börtön vár.

A legfiatalabb tettesnek külön is felelnie kell lopás miatt, mivel két kiskorútól elvette a mobiltelefonját, majd azokkal együtt távozott. Az elkövetők bűnösségéről a Bajai Járásbíróság dönt majd – tájékoztatott az ügyészség.

