Elgurult az idős férfi gyógyszere – büntetőfékezett, majd megütött egy nőt

Egy 65 éves férfi közlekedett személyautójával tavaly december 13-án, dél körül Zalaegerszegen, a Balatoni út felüljáróján, a belső sávban. A büntetőfékező sofőr szándékosan keresztbe tett a mellette autózó nőnek, amikor a két sávot felező vonalra hajtott, ezzel megállásra késztetve a külső forgalmi sávban haladókat – írta meg a Zaol.hu.

A sértett nő villogott és dudált a büntetőfékező férfinak, aki ettől még idegesebb lett

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A kialakult forgalmi helyzetet az oldotta meg, hogy egy belső sávban haladó jármű beengedte a nőt. A történetnek azonban nem lett vége, mivel a férfi újból bevágott a nő elé a belső sávba, és újfent agresszív büntetőfékezésbe kezdett, majd megállt a kipécézett sértett előtt. A vádlott kiugrott az autóból és a nő járművéhez közeledett, trágárságokat kiabálva felé. A becsmérlő szavak üvöltözése után visszaszállt az autóba, azonban a Damjanich út és a Balaton út kereszteződésében kialakított körforgalom előtt újból megállt.

A büntetőfékező ismét akcióba lépett

A sofőr a lehúzott ablakon keresztül behajolva az utastérbe, megint üvöltözni kezdett. A nőnek egy idő után elege lett a minősíthetetlen magatartásból, ezért megkísérelte jobb kézzel a mellkasánál fogva kitolni a férfit az autóból, másik kezével pedig az elektromos ablakot próbálta felhúzni. Válaszul a vádlott ökölbe szorított kezével lesújtott a nő arcára. Az ütés következtében a sértett szemüvege felsértette az arcát. Az őrjöngő idős férfivel szemben garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség.

Diósdon egy másik autóvezető próbálta levezetni a feszültséget büntetőfékezéssel. Hirtelen megállt a kerékpáros előtt, az anyósülésen utazó utas pedig vízzel locsolta le a kerékpárost.