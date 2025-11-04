Kigyulladt és kiégett egy busz Miskolcon, húsz utas volt veszélyben – képekkel, videóval

Kigyulladt, majd percek alatt teljes terjedelmében lángolt egy bérelt busz Miskolcon, a Sajószigeti úton kedd délután. A húsz utas időben el tudta hagyni a járművet, miután a sofőr észlelte, hogy füst szivárog a motortérből, ezért félreállt és azonnal leszállította őket – számolt be a Boon.hu.

Percek alatt leégett egy busz Miskolcon Fotó: Takács Joci/Boon.hu

A buszvezető lélekjenlétének köszönhetően senki nem sérült meg, de a jármű teljesen kiégett. A lángokat a helyszínre érkező miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották, majd megkezdték az utómunkálatokat. A tűzoltás idejére a forgalmat elterelték, a tűz keletkezésének pontos okát szakértők bevonásával vizsgálják.

A kigyulladt busz oltásáról képgaléria és videófelvétel is készült

A fotók és videók szemléltetik, hogy a tűz milyen gyorsan terjedt, és milyen súlyos károkat okozott a járműben.

