Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fehérorosz katonák indulhatnak Ukrajnába! Lukasenko üzent a világnak

Tragédia

Óriás lódarázs ölt meg egy apát és annak fiát

busz

Kigyulladt és kiégett egy busz Miskolcon, húsz utas volt veszélyben – képekkel, videóval

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jármű eddig ismeretlen okból kapott lángra. A sofőr észlelte, hogy füst szivárog a motortérből, ezért félreállt és azonnal leszállította a busz utasait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
buszautóbuszvezetőkiégett buszsofőrkiégettautóbuszMiskolc

Kigyulladt, majd percek alatt teljes terjedelmében lángolt egy bérelt busz Miskolcon, a Sajószigeti úton kedd délután. A húsz utas időben el tudta hagyni a járművet, miután a sofőr észlelte, hogy füst szivárog a motortérből, ezért félreállt és azonnal leszállította őket – számolt be a Boon.hu. 

Percek alatt leégett egy busz Miskolcon
Percek alatt leégett egy busz Miskolcon Fotó: Takács Joci/Boon.hu

A buszvezető lélekjenlétének köszönhetően senki nem sérült meg, de a jármű teljesen kiégett. A lángokat a helyszínre érkező miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották, majd megkezdték az utómunkálatokat. A tűzoltás idejére a forgalmat elterelték, a tűz keletkezésének pontos okát szakértők bevonásával vizsgálják.

A kigyulladt busz oltásáról képgaléria és videófelvétel is készült 

A fotók és videók szemléltetik, hogy a tűz milyen gyorsan terjedt, és milyen súlyos károkat okozott a járműben

Súlyos karambol történt az M43-as autópályán hétfőn: kisbusz rohant bele egy utasokat szállító autóbuszba. A balesetben a kisbusz egyik utasa a helyszínen életét vesztette, később pedig a sofőrje is belehalt a sérüléseibe. Részletek az Origo cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!