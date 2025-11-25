Elborult ByeAlex agya, nekiment egy embernek – videó

ByeAlex az elmúlt években sikeresen épített fel egy markáns imázst magának. Egyszerre volt főműsoridős zenész, véleményformáló influencer és keményen fogalmazó közszereplő. Idén azonban már nem a slágerei vagy a tehetségkutató műsorokban elhangzott mondatai, hanem a botrányai miatt került a figyelem középpontjába. A Bors összeszedte a legviharosabb ügyeket, amelyek miatt a neve szinte folyamatosan a hírportálok címlapján volt idén.

ByeAlex beleállt a rosszfiú imázsba?

Fotó: Instagram/byealexittvan

A nagy fordulatot a rendőrségi akció jelentette, amely során kokaint és fehér porral szennyezett tárgyakat találtak a lakásán.

ByeAlex lefoglalt dolgai között volt egy feltekert bankjegy, több apró zacskó és két kis üvegcse.

Ahogy mi is írtuk, a zenészt kihallgatták. Nem sokkal később már ő maga állt ki a rajongói elé azzal a kommentárral, hogy „csak nagyon kevés anyagról volt szó." A celeb követői közül többen úgy érezték, a magyarázat inkább terelés, mint őszinte vállalás. A botrányra a celebet foglalkoztató tévécsatorna is reagált: elítélték a kábítószerhez kapcsolható ügyeit, de mivel ByeAlexet nem vették őrizetbe, nem függesztették fel a műsoraiból.

Ajtórúgás és szomszédháború: ByeAlex a rosszfiú

A drogos ügy után ByeAlex korábbi, már-már legendássá vált története is újra előkerült: azt az interjút idézték fel a kommentelők, amelyben a zenész elmondta,

hogy dühében rárúgta az ajtót a felette lakó zajos szomszédjára.

A sztori megint körbejárta a netet. Sokak szerint azért, mert jól illeszkedik az utóbbi hónapokban kialakult, impulzív és provokatív ByeAlex-képbe. A közösségi oldalakon elszabadultak az indulatok, amire ByeAlex időnként rátesz egy lapáttal, gyakran reagál kifejezetten élesen a követői megjegyzéseire.

Az egyik legfelkapottabb kommentháborúja például akkor robbant ki, amikor egy követő a kétkezi munkások fontosságáról írt, a zenész pedig egy lekezelő megjegyzéssel válaszolt.

A reakciót villámgyorsan felkapta a közönség. Van, aki szerint a zenész stílusa már messze túlment a vagányságon, és inkább arrogáns, sőt sértő lett. ByeAlex Facebook- és Instagram-oldalán ma sincs nyugalom: ahol vita indul, ott szinte biztosan ő is megjelenik, és nem mindig diplomatikusan.