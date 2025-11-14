Itt a fordulat ByeAlex drogbotránya kapcsán – döbbenetes részletek

A megalapozott gyanú szerint az egyik férfi rendszeresen adott el kábítószert egy ismert hazai zenész zenekara tagjainak zenei fesztiválokon. A tiltott szert a másik gyanúsítottól szerezte be. ByeAlex feltételezett dílerének és társának letartóztatását a Szegedi Járási Ügyészség a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája 30 napra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A végzésekkel szemben a védelem fellebbezést jelentett be – számolt be a Borsonline.hu.

Vajon mit rejt ByeAlex napszemüvege? Csak nem kitágult pupillákat?

Fotó: Instagram/ByeAlex

Szerdán mi is megírtuk, hogy házkutatást tartott a rendőrség az ismert zenésznél és televíziós személyiségnél, aki később a közösségi oldalán maga is elismerte, hogy valóban kábítószert találtak nála a rendőrök.

Mit találtak pontosan ByeAlexnél?

A sajtóban elterjedt, hogy a zenész állítólag 5 gramm kokaint adott át önként a rendőrségnek. Ez egy szakértő szerint nagyjából 20 adagnak felel meg, és a piaci értéke körülbelül 175 ezer forint. ByeAlex azonban most kínos magyarázkodásba kezdett, és hivatalos dokumentummal próbálja igazolni, hogy valójában csekély mennyiséget foglaltak le tőle – írja a Borsonline.hu.

A rendőrségi iratokban ez szerepel: