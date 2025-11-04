Meghalt egy hétesztendős kisfiú – büntetőeljárást indított a rendőrség

Hírlevél

Szörnyű tragédia történt, elment egy hétéves gyermek. A ceglédi kisfiút már nem lehetett megmenteni. A haláleset okát még vizsgálja a rendőrség.
Borzasztó tragédia történt, elhunyt egy hétéves gyermek. Hiába küzdöttek érte, nem tudtak már segíteni rajta. A hétéves ceglédi kisfiú tragédiájának okát vizsgálja a rendőrség – írta meg a Szoljon.hu.

Hiába próbálták meg újjáéleszteni a hétéves gyermeket, a ceglédi kisfiú helyszínen életét veszítette
Hiába próbálták meg újraéleszteni a hétéves gyermeket, a ceglédi kisfiú életét vesztette
Fotó: Illusztráció (Bodnár Boglárka/MTI)

A kisfiú sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. A szakértők feladata a halál körülményeinek, és okának tisztázása – nyilatkozott Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR vezetője.

Büntetőeljárás indult a ceglédi kisfiú tragédiája ügyében

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy bár nem merült fel idegenkezűség gyanúja, az ügyben büntetőeljárást indítottak. Hozzátették: a rendőrségnek jelenleg nem áll módjában további információval szolgálni.

Júliusbán szörnyű tragédia lett a vége egy tízéves fiú játékának. A gyermek védőfelszerelés nélkül száguldozott rollerrel, majd elesett. Két hónapig küzdöttek az életéért, azonban fejsérülései olyan súlyosnak bizonyultak, hogy szervezete felmondta a szolgálatot.

 

