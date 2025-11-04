Kiderült, hogy miért indított eljárást a rendőrség a hétévesen elhunyt ceglédi kisfiú ügyében

Az Origo is megírta, hogy hiába küzdöttek kitartóan az életéért az orvosok, meghalt egy hétéves gyermek. A ceglédi kisfiú tragédiájának okát a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja, noha nem merült fel idegenkezűség gyanúja. A TV2 hírműsora most új információkat osztott meg a drámai eset kapcsán.

Hiába küzdöttek érte az orvosok, már nem tudtak segíteni a ceglédi kisfiún

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A kisiskoláshoz még a múlt héten hívták ki a mentőket, miután nagyon rosszul lett: felszökött a láza és hányt. Több orvos is próbálta újraéleszteni a fiúcskát, aki végül elhunyt. A Tények.hu információi szerint hasnyálmirigy-gyulladás szövődményei okozták a tragédiát. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy a nevelőanyja időben hívott-e hozzá segítséget.

Információk szerint a hétéves gyermek és tizenhárom éves testvére nemrég kerültek a hivatásos nevelőanyához, aki három saját gyermeket is nevel.

A fiúk sokat verekedtek, ezért többször voltak kék-zöld foltok a kicsi testén, így felmerült, hogy a sérüléseknek köze lehet az első osztályos gyerek halálához. A boncolás azonban kizárta ezt.

A nő, aki tudott a hétéves gyermek rosszullétéről, csak másnap akarta orvoshoz vinni, addigra azonban már késő volt.

A nevelőszülő feleősségét vizsgálják a ceglédi kisfiú halála ügyében

A rendőrség büntetőeljárást indított és hírzárlatot rendelt el. Azt, hogy hibázott-e a nevelőanya azzal, hogy nem jutott időben megfelelő ellátáshoz a kisfiú, vagy olyan gyors lefolyású volt a gyulladás, hogy az azonnali kezelés sem mentette volna meg az életét, orvosszakértők fogják megállapítani.