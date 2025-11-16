Ez a rendőr az orrával ment életeket, méghozzá rendszeresen

Október 15-én, egy hűvös szerdai napon köddé vált egy 84 éves, hiányos öltözetű, demens, zalaegerszegi férfi. Takács István főtörzsmester, Charlie-val, egy speciálisan kiképzett személykereső kutyával indult útnak. A férfit már hosszú órák óta kereste a Zalaegerszegi Rendőrség, aggodalmaskodó szomszédok és rokonok. A keresésben még drónt is bevetettek – írta meg a Police.hu.
A történteket Takács István idézte fel, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság kutyás csoportjának járőrparancsnoka. A férfi immár 14 éve szolgál, sokadik generációs rendőrcsaládból jött.
Az idős férfi eltűnésének napján hozzájuk is megérkezett a bejelentés, és a munkába hamar bekapcsolódott a négy és fél éves németjuhász, Charlie is. Egy óra telt el a bejelentés és ez eltűnés között, így nagy előnyre tehetett szert a bajbajutott férfi. A kutatás azonban a szokásos módon kezdődött: legelőször a közeli, egyértelmű helyeket kellett kizárni.
Charlie magabiztosan vezetett a Nekeresdi úton
Az időjárás kedvezett a rendőrkutya szimatának, ugyanis a párás idő segítette a szagok megkötését. A főtörzsmester kiemelte: az eb szaglása egyébként is elsőrendű. Charlie-t szeretnivaló, vidám kutyaként írta le, aki azonban teljesen kizárja a külvilágot, amikor munkába kezd. Takács István azon az októberi napon is látta az eben, hogy teljesen belemerül a szag követésébe, ám két óra után megálltak pihenni tizenöt percre.
A tudatos pihenés nagyon fontos, mert a kutya, a feladatban elmerülve kimerítheti magát, ami negatívan hathat a teljesítményére.
4-5 kilométernyi átkutatott terület, és négy órányi keresés után a Nekeresdi út egy sűrűn benőtt, bokros területén találtak rá a teljesen kimerült, idős férfira, akit a kiérkező mentőknek átadtak.
Az új mantrailing módszer mentett életét
Takács főtörzsmester mindig azon gondolkodik, hogy mit lehetne jobban csinálni a keresésben. A tereptapasztalatokra alapozva a kutyás rendőr kollégája, Gránicz Csaba főtörzszászlós, szakoktató többedmagával meghonosította a mantrailing módszert Magyarországon, ami rengeteget segített az életmentésben.
Ez a metódus életszerű körülmények között teszi lehetővé a keresőkutyák speciális képzését. Az iskola legfőbb pillére, hogy a kutyák, és vezetőik szagminta alapján külterületi vagy város körülmények között, erdős terepen követik az elbújt személyt, a jutalom pedig a megtalálás öröme, és a bújónál lévő zsákmány.
A mantrailing módszernél az eb saját tempóban, ösztönösen dolgozik, nem fogja fel a feladatot munkaként. A rendőrségi személykereső kutyák képzésén tanultakat ez a szemlélet kitűnően kiegészíti, és vadászösztönre építő, hosszabb ideig tartó alkalmazást tesz lehetővé, mint amikor a rendőrkutyáknak a „munka” és a „játék” vagy „pihenés” üzemmódok közt kell mentálisan váltaniuk.
Takács főtörzsmester szerint Charlie most van a rendőri karrierje csúcsán, aprólékosan, nagyon lelkesen dolgozik, és már kellő tapasztalattal is rendelkezik. A főtörzsőrmester beszámolt arról is, hogy az eb annyira különleges: a vele való együttműködés teljesen más hozzáállást kíván meg, mint eddigi állataival, ezért mindig van lehetőség fejlődésre, és tanulásra. Takács főtörzsmester reményeit fejezte ki, hogy még sok sikeres munka áll előttük a jövőben.