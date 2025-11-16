Ez a rendőr az orrával ment életeket, méghozzá rendszeresen

Október 15-én, egy hűvös szerdai napon köddé vált egy 84 éves, hiányos öltözetű, demens, zalaegerszegi férfi. Takács István főtörzsmester, Charlie-val, egy speciálisan kiképzett személykereső kutyával indult útnak. A férfit már hosszú órák óta kereste a Zalaegerszegi Rendőrség, aggodalmaskodó szomszédok és rokonok. A keresésben még drónt is bevetettek – írta meg a Police.hu.

A siker elsősorban Charlie éles szaglásának köszönhető

Kép forrása: Police.hu

A történteket Takács István idézte fel, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság kutyás csoportjának járőrparancsnoka. A férfi immár 14 éve szolgál, sokadik generációs rendőrcsaládból jött.

Az idős férfi eltűnésének napján hozzájuk is megérkezett a bejelentés, és a munkába hamar bekapcsolódott a négy és fél éves németjuhász, Charlie is. Egy óra telt el a bejelentés és ez eltűnés között, így nagy előnyre tehetett szert a bajbajutott férfi. A kutatás azonban a szokásos módon kezdődött: legelőször a közeli, egyértelmű helyeket kellett kizárni.

Charlie magabiztosan vezetett a Nekeresdi úton

Az időjárás kedvezett a rendőrkutya szimatának, ugyanis a párás idő segítette a szagok megkötését. A főtörzsmester kiemelte: az eb szaglása egyébként is elsőrendű. Charlie-t szeretnivaló, vidám kutyaként írta le, aki azonban teljesen kizárja a külvilágot, amikor munkába kezd. Takács István azon az októberi napon is látta az eben, hogy teljesen belemerül a szag követésébe, ám két óra után megálltak pihenni tizenöt percre.

A tudatos pihenés nagyon fontos, mert a kutya, a feladatban elmerülve kimerítheti magát, ami negatívan hathat a teljesítményére.

4-5 kilométernyi átkutatott terület, és négy órányi keresés után a Nekeresdi út egy sűrűn benőtt, bokros területén találtak rá a teljesen kimerült, idős férfira, akit a kiérkező mentőknek átadtak.

Az új mantrailing módszer mentett életét

Takács főtörzsmester mindig azon gondolkodik, hogy mit lehetne jobban csinálni a keresésben. A tereptapasztalatokra alapozva a kutyás rendőr kollégája, Gránicz Csaba főtörzszászlós, szakoktató többedmagával meghonosította a mantrailing módszert Magyarországon, ami rengeteget segített az életmentésben.