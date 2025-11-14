Rémálom Hódmezővásárhelyen: csákánnyal támadt a volt élettársára a bosszúszomjas férfi

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség eljárást indított egy hódmezővásárhelyi férfival szemben, aki megöléssel fenyegette volt élettársát és csákányt ragadva próbálta beváltani fenyegetését. Végül a nő megúszta, ám annak férfi ismerősét megsebesítette a támadó – írta a Borsonline.hu.

Csákányt ragadva ment volt élettársa otthonához (Illusztráció)

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Fegyverként használta a csákányt

Egy hódmezővásárhelyi férfi már tavaly nyáron is életveszélyesen fenyegette korábbi élettársát és annak lányát. A helyzet eszkalálódott, amikor a gyanúsított egy este csákánnyal felfegyverkezve indult volt párjához, azzal a kifejezett céllal, hogy végezzen vele. A háznál azonban a nő egyik férfi ismerősével találta szembe magát. A támadó megpróbálta a férfit a csákánnyal fejbe vágni, de a csapást elvétve a szerszám nyelével sújtotta le. Az ismerős szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

A férfi ellen emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. Az ügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, tekintettel a szökés és a bizonyítási eljárás akadályozásának veszélyére. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egyetértett az ügyészi javaslattal, és a letartóztatást egy hónapra el is rendelte.

