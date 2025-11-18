Csalók csapdájába sétált a bonyhádi házaspár: munkadíjnak álcázták a pénzlenyúlást

A bonyhádi párnak még fogalma sem volt arról, hogy egy olyan telefonhívás veszi kezdetét, amelyet hónapokig emlegetnek majd. A feleség készségesen felvette a telefont, amikor a vonal túloldalán egy kedves hang közölte, hogy nyert 500 000 forintot egy sorsoláson. Csakhogy a háttérben egy jól kitervelt csalás volt - írta a Teol.hu.

A csalás nyereménynek lett álcázva

Fotó: MW archív

A gond ott kezdődött, amikor a „nyeremény” adminisztrációjához arra kérték, hogy üljön a számítógép elé, lépjen be a levelezésébe és kattintson egy küldött linkre. A házaspár szerencsére gyanút fogott, amikor az idegen nyelvű oldalon egy távoli elérést biztosító program telepítése jelent meg. Erről már hallottak, klasszikus trükk a különféle csalások során. Így inkább bontották a vonalat. Azt hitték, ezzel véget ért a történet, de sajnos nem.

A csalás után jött a valódi átverés

A következő nap újabb hívás érkezett. Ezúttal egy magabiztos női hang mutatkozott be, aki állítása szerint a bank munkatársa volt. Azt mondta, hogy két gyanús utalás indult a férj számlájáról és ő most hősiesen megmentené őket. Csak egy apró segítséget kért: hadd lépjen be ellenőrzés céljából a számlára.

A házaspár ezúttal hitt neki. Követték az instrukciókat, bepötyögték a kódokat és el is hitték, hogy a hibás tranzakciókat sikerült megakadályozni. A „bankos nő” még azt is ígérte, hogy e-mailben küld nekik új hozzáférést. A levél azonban sosem érkezett meg.

A férj beleunt a várakozásba és bejelentkezett a régi jelszóval. Ami ezután következett, arra nem voltak felkészülve. Kétmillió forint hiányzott a számláról, amit egy ismeretlen férfi kapott meg. A közleményben pedig az állt: „munkadíj”.

Ekkor már egyértelmű volt, hogy a mesés nyeremény csak a fedősztori volt, és a „bankos nő” sem volt más, mint egy profi csaló. A házaspár feljelentést tett, a rendőrség nyomoz, és ismét hangsúlyozzák, hogy soha, semmilyen körülmények között nem kér a bank telefonon kódot, jelszót, vagy távoli hozzáférést.

A csalók pedig különféle újdonságokkal lépnek elő, legutóbb idős embereket vertek át, elhitetve velük, hogy súlyos betegek, de meg tudják még menteni az egészségüket, ha különleges termékeket vásárolnak tőlük.