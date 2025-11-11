Meghozták az ítéletet: fordulat a zalai ál-Jézus ügyében

Egy Zala vármegyei férfi hosszú éveken át azt hitette el híveivel, hogy ő maga Jézus Krisztus reinkarnációja. Spirituális mesterként, gyógyító tanítóként hirdette a szeretet, az alázat és a lemondás üzenetét, miközben a háttérben a csalás isteni méreteket öltött – írta az MTI.

Az ál-"Megváltó" csalás bűntette miatt kerül rácsok mögé

Fotó: Pexels.com/Luis Quintero

A most 72 éves férfi országszerte tartott csoportos és egyéni foglalkozásokat Zalaegerszegtől Budapesten át Pécsig, ahol lelki útmutatást, energiagyógyítást és megváltást ígért. A tanításai arról szóltak, hogy az anyagi javak feleslegesek, kivéve persze, ha azokat neki ajánlották fel.

A szeretet álcája mögé bújva érkezett a csalás

Követőit arra buzdította, hogy adakozzanak nemes célokra, gyerekek táboroztatására, házvásárlásra és rászorulók támogatására. A pénz azonban végül az ő luxuséletét fedezte. Többen annyira hittek benne, hogy teljesen az irányítása alá kerültek, másokban viszont gyanú ébredt, ám féltek ellene felszólalni, mert a férfi azzal fenyegette őket, hogy aki elárulja őt, az megbetegszik.

A rendőrség és az ügyészség éveke ezelőtt leplezte le az ál-Megváltót, akit végül összesen 23 rendbeli bűncselekményben találtak bűnösnek, köztük többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalásban is.

Az elsőfokú ítélet szerint hat év börtön és közel 19 millió forint kártérítés várt rá.

A vádlott fellebbezett, ám a Zalaegerszegi Törvényszék másodfokon már csak négy év hat hónapra enyhítette a büntetését, figyelembe véve a korát, büntetlen előéletét és az idő múlását. A csalás miatt az ítélet így is jogerős és az ál-Jézus most valóban elvonulhat a világtól, de nem meditációra, hanem a börtön falai közé.

A vallás témakörébe tartozó bűncselekmények napjainkban sem ritkák. Legutóbb egy Gyöngyös melletti plébánia került csalók áldozatává és több millió forintot loptak el az egyháztól.