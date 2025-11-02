Szintet léptek a csalók: nem létező használtautót adtak el milliókért

Fiktív adásvétellel kecsegtetett egy szlovák férfi, a magyar áldozat pedig bedőlt a csalásnak. A sértett mintegy 9 millió forintot utalt át mielőtt tudatosult volna benne, hogy rászedték – írta a Kemma.hu.

Súlyos csalás lett boldogító a boldogító autó vásárlásból

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Több részletben követte el a csalást a szlovák férfi

A Tatabányai Járásbíróság előtt levő vádirat szerint a bűnöző először 1,2 millió forintot, utána 3,8 milliót kért, majd egy javításra hivatkozva további összegeket utaltatott át magának. A sértett végül alig kapott valamit vissza az őt ért kárból. A férfi csalás bűntettét követte el az ügyészség álláspontja alapján, amiért letöltendő börtönbüntetésre és pénzbüntetésre számíthat.

