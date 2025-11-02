Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos!

Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

áldozat

Szintet léptek a csalók: nem létező használtautót adtak el milliókért

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint 9 millió forintot csalt ki egy szlovák férfi magyar áldozatától. A sértett csak későn jött rá, hogy csalás áldozata lett, és a megvenni kívánt az autó soha nem létezett. A vádlott aTatabányái Járásbíróságon felelhet tettéért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áldozatvádirathasznált autócsaláskövetkezmény

Fiktív adásvétellel kecsegtetett egy szlovák férfi, a magyar áldozat pedig bedőlt a csalásnak. A sértett mintegy 9 millió forintot utalt át mielőtt tudatosult volna benne, hogy rászedték – írta a Kemma.hu.

Súlyos csalás lett boldogító a boldogító autó vásárlásból
Súlyos csalás lett boldogító a boldogító autó vásárlásból
Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Több részletben követte el a csalást a szlovák férfi

A Tatabányai Járásbíróság előtt levő vádirat szerint a bűnöző először 1,2 millió forintot, utána 3,8 milliót kért, majd egy javításra hivatkozva további összegeket utaltatott át magának. A sértett végül alig kapott valamit vissza az őt ért kárból. A férfi csalás bűntettét követte el az ügyészség álláspontja alapján, amiért letöltendő börtönbüntetésre és pénzbüntetésre számíthat.

Nem ő az egyetlen, aki olyan dologgal üzletelt, ami nem volt az övé. Egy diákszövetkezeti adminisztrátor fantom diákoknak szedte be a fizetését. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!