Termékbemutatókon sóztak rá túlárazott gagyikat, halálra ijesztett idős emberekre

A vád szerint az I. rendű vádlott 2016 áprilisa és novembere között egy olyan csoportot irányított, amely több városban – például Szombathelyen, Pécsen és Érden – tévesztett meg idős embereket. A Zalaegerszegi Járásbíróság várhatóan pénteken hirdet ítéletet bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények ügyében, 13 vádlottal szemben – tudta meg a Zaol.hu.

Mindent is gyógyított a csalás tárgyát képező „egészség- és közérzetjavító” termék

Fotó: illusztráció/MTI Fotó

A vádlottak – akik közül csak egy rendelkezett egészségügyi végzettséggel – 2017. február 22. és március 30. között termékbemutatóval egybekötött előadásokat szerveztek Érden, Budapesten, Ajkán és Zalaegerszegen. A jellemzően szív- és érrendszeri megbetegedésekről szóló előadásokra telefonon, vagy postán feladott szórólapok útján idős, a csalás felismerésére korlátozottan képes személyeket hívtak meg. A megjelenteknek egészségügyi felmérést színleltek, majd közölték a súlyos egészségügyi problémákat tükröző, valótlan vizsgálati eredményeket.

Ebben állt a csalás lényege

A megrémült idős embereket rávették arra, hogy megvegyék, vagy kibéreljék az általuk kínált „egészség- és közérzetjavító” termékeket. Ezek azonban nem orvostechnikai vagy gyógyászati eszközök voltak, mégis azt állították, hogy alkalmasak akár az életveszélyes állapot kezelésére is. Természetesen a felkínált terápiás matrac, nyak-, illetve lábmasszírozó valós értéke a szerződésben feltüntetettnél jóval alacsonyabb volt.

Dőlt a pénz a lelketlen csalókhoz

Az elkövetők a törvényesség látszatát keltve a szerződések megkötésekor cégbélyegzőt használtak, az okiratot tanúkkal látták el és számlát is kiállítottak. Ezek a szerződések azonban nem a csalók által közölteket tartalmazták, ám a sértettek ezt rendszerint csak később, az otthonukban vették észre. A vásárlástól való elállásra nem volt lehetőségük, mert lerázták őket, vagy el sem érték a céget. A vádlottak a 35, jellemzően 70-80 év körüli sértettől összesen 9 millió 960 ezer forintot csaltak ki.

