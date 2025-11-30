Nincs megállás: a csalók rárepültek a mikuláscsomagokra is

Az utóbbi hetekben újabb trükkös csalás ütötte fel a fejét: csalók a Magyar Vöröskereszt nevével visszaélve próbálnak pénzhez jutni. A gyanútlan áldozatoknak azt mesélik be a bűnözők, hogy rászorulók számára készítenek mikuláscsomagokat a pénzből. Csakhogy a legismertebb hazai segélyszervezetnek nincs ilyen akciója – adta hírül a Délmagyar.hu.

Ne higgyenek a csalóknak: a Vöröskereszt nem gyűjt sem a Mikulásnak, sem a rászorulóknak mikuláscsomagra

Csalók a vonal másik végén

A segélyszervezet arra kéri az embereket, hogy legyenek óvatosak. A Vöröskereszt kizárólag a hivatalos felületein, vagyis a weboldalán és a közösségi média-oldalain tesz közzé bejelentéseket és felhívásokat. Hangsúlyozták: senkit sem hívnak fel adományért telefonon. Azokat, akik ilyen tartalmú hívást kapnak, arra kérik: jelentsék ezt a Magyar Vöröskereszt felé.

