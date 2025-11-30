Nincs megállás: a csalók rárepültek a mikuláscsomagokra is

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Elképesztő átverésre hívta fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt. A legnagyobb hazai segélyszervezet szerint csalók az ő nevükben gyűjtenek mikuláscsomagokra. Kiemelték: nincs ilyen akciójuk, akit pedig ilyen ügyben hívnak telefonon a csalók, azok számára van egy kérése a szervezetnek.
Magyar Vöröskeresztáldozatcsalócsalástelefonos csalókmikuláscsomagsegélyszervezet

Az utóbbi hetekben újabb trükkös csalás ütötte fel a fejét: csalók a Magyar Vöröskereszt nevével visszaélve próbálnak pénzhez jutni. A gyanútlan áldozatoknak azt mesélik be a bűnözők, hogy rászorulók számára készítenek mikuláscsomagokat a pénzből. Csakhogy a legismertebb hazai segélyszervezetnek nincs ilyen akciója – adta hírül a Délmagyar.hu.

Ne higgyenek a csalóknak: a Vöröskereszt nem gyűjt sem a Mikulásnak, sem a rászorulóknak mikuláscsomagra
Ne higgyenek a csalóknak: a Vöröskereszt nem gyűjt sem a Mikulásnak, sem a rászorulóknak mikuláscsomagra
Fotó: AFP

Csalók a vonal másik végén

A segélyszervezet arra kéri az embereket, hogy legyenek óvatosak. A Vöröskereszt kizárólag a hivatalos felületein, vagyis a weboldalán és a közösségi média-oldalain tesz közzé bejelentéseket és felhívásokat. Hangsúlyozták: senkit sem hívnak fel adományért telefonon. Azokat, akik ilyen tartalmú hívást kapnak, arra kérik: jelentsék ezt a Magyar Vöröskereszt felé.

Hihetetlen vagyonra tett szert az a magyar női csalókból álló banda, amely vágyakozó férfiak megkopasztására szakosodott – számolt be róla nemrég az Origó. Volt olyan hölgy, aki 90 millió forinttal kopasztotta meg szerencsétlen áldozatát. 

 

