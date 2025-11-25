Sokkolta a kenyerieket a csecsemőbántalmazás, nem értik, miért történhetett

Az Origo is beszámolt róla, hogy november 18-án a Vas vármegyei Kenyerin brutálisan bántalmazta gyermekét egy ott lakó nő. Az asszony csaknem halálra verte a mindössze öt hónapos kislányt, aki koraszülöttként jött a világra. A csecsemőbántalmazás áldozatát a mentők a szombathelyi kórház intenzív osztályára szállították, az orvosok azóta is küzdenek az életéért. Úgy tudni, hogy az anya már hazamehetett a rendőrségről, jelenleg az otthonában tartózkodik.

Ebben a házban történt a súlyos csecsemőbántalmazás Fotó: Cseh Gábor

Hétfőn a Vas Népe munkatársai a helyszínen jártak, a család háza előtt két autó is parkolt, de csengetésükre senki nem nyitott ajtót, csak a nagytestű kutyák ugattak.

Nem találnak okot a csecsemőbántalmazásra

A Vaol.hu arról ír, hogy a falubeliek még mindig nem lelik a szavakat, és az okokat keresik. Egy megkérdezett asszony elmondta, hogy többször is látta az anyát, amikor babakocsiban sétáltatta a csecsemőt az utcán.

A benne fekvő kislány mindig rám mosolygott. Szívszorító és érthetetlen mi történt vele, mit véthetett, hogy ilyen szenvedéseket kellett elviselnie. Azt beszélik faluban, hogy az anyának alkoholproblémái lehettek, volt, hogy agresszíven viselkedett

– közölte a helyi nő.

A korábban Ausztriában dolgozó nő és párja néhány éve költözött a településre, a bántalmazott kislány a közös gyermekük. Úgy tudni, az apa volt az, aki észlelte a bajt és azonnal tárcsázta a segélyhívót. A területileg illetékes családsegítő és a védőnő arról számolt be, hogy a család rendezettnek tűnt, és nem tapasztaltak olyan problémát, ami jelezhette volna a mostani eseményeket.

A rendőrség az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást, a nyomozás jelenleg is zajlik.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.