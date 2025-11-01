Összevesztek a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának rokonai

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes csecsemő. A rendőrök néhány órával később, a falu határában megtalálták a kisbaba holttestét. Az édesanyát, Viktóriát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal. A bíróság elrendelte letartóztatását, most a kalocsai börtönben van és tagadja bűnösségét. A Bors arról számolt be, hogy a tragédia után a család egyre inkább csak széthúz.

A nagydorogi temetőben a csecsemőgyilkosság áldozatának sírhelyét a nagymama váltotta meg.

Fotó: MW

Családi háború tört ki a sírhely miatt a csecsemőgyilkosság után

Zalánkát hetekkel a tragédia után temették el a nagydorogi temetőben. A sírhelyet Olga, Viktória édesanyja váltotta meg, a temetés költségeit azonban nagy részben a gyászoló apa, Attila állta. A történtek után Attila egy ideig még kiállt gyermeke anyja mellett, de később felbontotta a jegyességet, és kijelentette, hogy már nem biztos Viktória ártatlanságában. Elköltözött a közös otthonukból, és a mardosó fájdalom ellenére próbál új életet kezdeni idősebb fiával, aki a tragédia óta még csak meg sem említette édesanyja nevét.

A családon belüli ellentét mára odáig fajult, hogy Olga úgy döntött, a halott kisbaba édesapját eltiltja a sírja felkeresésétől.

Nem szeretném, hogy Attila kimenjen Zalánkához. Cserbenhagyta a lányomat, amikor Viktória a legnagyobb bajban van. Úgy érzem, ennyit jelentett számára a családunk"

– mondta el a csecsemőgyilkossággal vádolt nő anyja.

Ezzel szemben Attila hangsúlyozta, hogy szeretne sírkövet emeltetni gyermeke nyughelye felé, de a nagymama ezt megtiltotta neki.

Az én gyermekem fekszik a föld alatt. Senki nem írhatja elő nekem, hogy mit tegyek, és mit ne tegyek"

– jelentette ki az összetört férfi.

Balogi Zsófia családjogi ügyvéd szerint komoly kegyeletsértésnek számít, ha valaki megtiltja másnak, hogy felkeressen egy sírhelyet. Szerinte szomorú, ha egy családi vita ennyire elmélyül, hogy ilyen helyzetek is előfordulnak. Hozzátette, hogy a sírhely megváltásáról és a sírkő kiválasztásáról, elkészítéséről az dönthet, aki a sírhelyet megváltotta, és célszerűbb lenne, ha a felek a közös halottjuk emlékére való tekintettel megegyeznének.