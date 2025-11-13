Alultápláltság miatt halt meg az öt hónapos baba, vádat emeltek az anya ellen

Vádat emeltek egy fiatal anya ellen, akinek öt hónapos kisbabája alultápláltság miatt halt meg. A nő a figyelmeztetések ellenére nem követte az orvosok és a védőnő tanácsát, sőt, tápszer helyett tehéntejet adott koraszülött gyermekének. Ez vezethetett a csecsemőhalál tragédiájához - írta az MTI.

A csecsemőhalál ügyében emelt vádat a Heves Vármegyei Főügyészség

Fotó: Pixabay.com

A tragédia nyáron vette kezdetét, amikor a nő harmadik gyermeke kis súllyal, koraszülötten jött a világra. Már ekkor kiderült, hogy fokozott orvosi felügyeletre lenne szüksége, az anya azonban kihagyta a kötelező vizsgálatokat és a védőnői tanácsadásokon is csak többszöri figyelmeztetés után jelent meg.

A csecsemőhalál oka a tehéntej lehetett

Amikor az újszülött nem gyarapodott megfelelően, az orvosok és a védőnő tápszeres etetés javasoltak. A nő ennek ellenére tehéntejet adott a babának, ami ilyen fiatal korban életveszélyes lehet.

A gyermekvédelmi szakemberek mindent megtettek. Segítettek a tápszerek felíratásában, a beszerzésében és próbálták elérni, hogy az anya együttműködjön, de hiába.

A kisbaba nem gyarapodott, végül legyengült és meghalt.

A szakértői vizsgálat egyértelműen kimondta, hogy a halál oka alultápláltság volt. Az ügyészség szerint a nő nem a tőle elvárható gondossággal látta el gyermekét, ezért gondatlanságból elkövetett emberölés miatt vádat emeltek ellene, a fiatal anya pedig most a bíróság előtt felel a tetteiért.

