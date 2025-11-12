Újszülöttet rabolt el egy nő, sokkoló, amit vele művelt – íme a részletek!

Egy 31 éves nő ellopott egy újszülöttet, majd szőke parókát és párducmintás melegítőt húzva próbált eltűnni a városban. A történet november 8-án, egy VIII. kerületi lakásban kezdődött. Az édesanya néhány nappal korábban ismerkedett meg a nővel, aki egy alapítvány munkatársának adta ki magát, és azt ígérte, segít majd különböző adományokkal. Amikor az anyuka kiment a lakásból, hogy átvegye az adományokat, a csecsemőtolvaj magára maradt a gyerekkel, majd eltűnt vele – írta az Index.hu.

A csecsemőtolvaj komoly büntetésre számíthat

A nő szőke parókát húzott, a babát pedig kék takaróba csavarva vitte magával. A térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy sietve felszalad egy lépcsőházba, miközben a járókelők értetlenül nézik.

Alig másfél órával később érkezett az újabb bejelentés, hogy

a SOTE egyik csecsemőgondozójába leadtak egy kisbabát, majd a nő sietve távozott. A rendőrök nem sokkal később már tudták, hogy ő a keresett személy.

A lakásában megtalálták a parókát, a párducmintás ruhát és a kék takarót is.

A csecsemőtolvaj öt év börtönt is kaphat

A vallomása szerint azért tette, mert neki sosem lehetett gyermeke. A csecsemőt először sajátjaként mutatta be a családjának, majd amikor rájött, mit tett, beadta a kórházba. A rendőrség szerint azonban ez nem mentség.

18 éven aluli sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése miatt akár öt év börtönt is kaphat.

A nő jelenleg szabadlábon védekezik, de elmeorvosi vizsgálat vár rá. A nyomozás még tart, a szakértők pedig azt vizsgálják, hogy beszámítható állapotban követte-e el a bűncselekményt.

A történet szerencsére nem végződött tragédiával, és a csecsemő sértetlenül került vissza az édesanyjához.

A csecsemők körüli bűncselekmények száma az elmúlt időszakban pedig megszaporodtak, és mindegyik eset még biztosan évekig is beszédtéma lesz az emberek között. A nagydorogi csecsemőgyilkosság augusztus 20-án történt, de még mindig hangos tőle a sajtó, és mindig újra előkerül, amikor egy újabb információ vagy fejlemény lát napvilágot a szívszorító családi dráma kapcsán.