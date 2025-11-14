Egy másik babát is elrabolt volna a józsefvárosi csecsemőtolvaj

Egy másik kisbabát is megpróbált elvinni a 8. kerületi csecsemőtolvaj, aki öt napja egy nem létező adománycsomag ígéretével megtévesztett egy édesanyát, majd ellopta a nyolcnapos gyermekét. A kicsit előbb hazavitte, majd nem sokkal később egy kórházban hagyta. Kiderült, hogy két hete egy újpesti családtól az egy hónapos kisfiukat próbálta elrabolni, amikor az egyik családtag megállította. Az érintettek személyesen beszéltek a Tényeknek a borzalmakról.

Újpesten is próbálkozott a józsefvárosi csecsemőtolvaj, de nem járt sikerrel

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A főváros 4. kerületében élő család a hírekben látta, hogy mi történt, akkor állt össze nekik a kép. Ráismertek, hogy ugyanez a nő járt náluk is, és most már biztosak abban, hogy az ő babájukat, Matteot is elvitte volna.

Újpesten is adományt ígért a csecsemőtolvaj

Mindig azt kérdezgette, hogy hányan vannak otthon, és mindig el akart küldeni mindenkit a lakásból. Azt akarta elérni, hogy csak az édesanya és a kicsi maradjanak ketten az ingatlanban – mondta el a Tényeknek a kisfiú dédnagymamája. Elmesélte, hogy náluk is ugyanazt a módszert alkalmazta: adományt ígért, ám a rokonoknak egy közeli étterembe kellett volna elmenniük, hogy ott aláírják az átvételhez szükséges dokumentumokat.

Amikor a 20 éves anyával utánuk indultak, a fiatal nőt valamilyen indokkal visszaküldte a lakásba, ő pedig már készült kitolni a babakocsit az újszülöttel a kapun.

Azonban a dédi visszatért, mert az étteremben persze nem várta őket senki. A csecsemőtolvaj ekkor fejfájásra hivatkozva eliszkolt, utána többé nem tudták telefonon sem utólérni.

A világhálón gyűjtött áldozatokat

Miután az újpesti család az interneten beszámolt a történtekről, több más család is megkereste őket azzal, hogy ugyanez a nő velük is próbálkozott. Amikor látták a riportot a csecsemőtolvajról, azonnal jelezték a rendőrségen, hogy őket is megpróbálta átverni. A családtagok közül hárman, pénteken már vallomást is tettek, a gyanúsított nő továbbra is szabadlábon védekezik.