Videón az újszülöttet elrabló budapesti nő elfogása

Az Origo is beszámolt róla, hogy egy 31 éves nő egy napokkal korábban megismert kismama bizalmába férkőzött, majd november 8-án, különböző adományok ígéretével elérte, hogy az anya kettesben hagyja őt nyolcnapos gyermekével. Kihasználva az alkalmat, hogy a nő elhagyta a lakást, a csecsemőtolvaj eltűnt a picivel. Amint az édesanya rájött, hogy átverték, visszatért a józsefvárosi lakásba, ahol már sem a gyermeke, sem a nő nem volt ott, ezért azonnal hívta a rendőrséget.

A párducmintás öltözék is segített a csecsemőtolvaj kézre kerítésében Fotó: Police.hu

A helyszínre érkező rendőröket intézkedés közben értesítették, hogy egy – a csecsemőtolvajhoz hasonlóan – szőke parókát és párducmintás öltözéket viselő nő otthagyott egy csecsemőt egy VIII. kerületi kórházban. Az édesanyát az intézményhez kísérték, ahol megbizonyosodhatott arról, hogy gyermeke épségben van.

Gyorsétteremben kapcsolták le a csecsemőtolvajt

A Police.hu most arról ír, hogy a nyomozóknak sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőt, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A rendőrök a nőt november 9-én 12 óra után, egy VI. kerületi gyorsétteremben elfogták.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságon a 31 éves nőt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A csecsemőtolvaj beismerte tettét, a rendőrök őrizetbe vették.

Az erről készült rendőrségi videót megtekintheti itt: