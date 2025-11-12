TEK-esek lepték el Monorierdőt, házi csőbomba robbant egy 67 éves férfinál

Monorierdő békés kis utcáját egy pillanat alatt szaggatta szét a dörrenés. A szomszédok először azt hitték, gázrobbanás történt, de hamar kiderült, hogy valami sokkal durvább dologról van szó. Egy 67 éves nyugdíjas férfi éppen a házába ment be kezében egy sárga nejlonszatyorral, nem is sejtve, hogy a batyuban egy halálos csőbomba volt rejtve – írta a Borsonline.hu.

A csőbomba óriási robajjal robbant fel

Fotó: Terrorelhárítási Központ

Ahogy belépett, a szatyorban elhelyezett házi készítésű csőbomba felrobbant. A robbanás ereje letépte az ablakokat, a férfi pedig súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett. Csoda, hogy életben maradt. A környék népe sokkot kapott, hiszen a csendes utcában eddig legfeljebb egy fűnyíró hangja törte meg a vasárnapi nyugalmat.

A csőbomba a sógor keze által készült

A rendőrök és a tűzszerészek pillanatok alatt lezárták a területet. A TEK kommandósai fekete terepjárókkal érkeztek és órákon át kutattak bizonyítékok után. A nyomok végül egyetlen emberhez vezettek, az áldozat sógorához, egy 66 éves férfihoz, aki Monorierdő másik végén él. A hatóságok szerint ő készíthette el a robbanószerkezetet és ő helyezhette el a szatyrot a háznál.

A gyanúsított férfi kék kockás kötényben nyitott ajtót a TEK-nek, mielőtt bilincs kattant volna a csuklóján. Bár a rendőrség szerint a bizonyítékok egyértelműek, a férfi mindent tagad.

A vizsgálat során kiderült, hogy a családtagok között régóta húzódott egy mély, személyes ellentét, ami most tragikus fordulatot vett. Az ügyészség vádemelést kezdeményezett, a férfi pedig előzetes letartóztatásba került.

Bombával pedig a közelmúltban is fenyegetőzött egy férfi és két város négy épületébe hirdetett bombariadót, a hatóságok kézre kerítették a riadalmat keltő 68 éves elkövetőt.