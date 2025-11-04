Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Dick Cheney

Durva

T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

szabadláb

T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Drogügye miatt a híres popsztár a figyelem középpontjába került az elmúlt időben. Mint kiderült, T. Dannynek rendőrségi ügye lett a tiltott szerek használata miatt, és ha végül a gyanú bebizonyosodik, súlyos büntetésre számíthat. A sztár nem alkalmi droghasználó a hírek szerint, hanem többszöri beszerzésről és olyan kemény drogokról van szó, mint az amfetamin és a kokain.
szabadlábamfetaminSZINT Dannyheroinrajongódrogügypopsztár

Az elmúlt hetekben kábítószer-használat miatt került a reflektorfénybe T. Danny. Kiderült: a popsztár nemcsak alkalmi droghasználó, többször is beszerzett már kábítószert: amfetamint és kokaint írta meg a Délmagyar.hu. 

A fiatalok imádják T. Danny-t
A fiatalok imádják T. Dannyt
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség (illusztráció)

A T. Danny-ként ismert Telegdy Dániel az egyik legfelkapottabb hazai pop és hip-hop előadó, telt házas koncertekkel, milliós lejátszásokkal, aki a koncertjein is is adott a látványra és a külsőségekre. 

T. Danny drogügye: ezt tudni eddig a nyomozásról

Jól ismeri az előadót a Dél- alföldi közönség, 2025 -ben T. Danny Szegeden is fellépett.  A popsztár az egyik húzóneve volt a nagyszínpadi látványos show-nak. Talán éppen ezért T.Danny kábítószer-ügylete nagy visszhangot váltott ki országosan. 

A sajtóhírek szerint a nyomozás során jelentős mennyiségű kábítószer és annak társas fogyasztása is felmerült. A popsztár egyelőre szabadlábon védekezik, miközben zajlik a nyomozás, már a szakértői vizsgálatok is folyamatban vannak. 

Az ügyben döntő fontosságú a lefoglalt anyagok mennyisége, a vallomások, valamint a toxikológiai eredmények. A kábítószer birtoklása a Büntető Törvénykönyv alapján, alapeseten 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel jár, minősített esetben pedig 2-8 év szabható ki. A magyar jog alapján már minősített eset gyanúját vethetik fel a körülmények, amelyek súlyosabb szankcióval is járhatnak.

A többszöri beszerzés, kétféle szer és a társas fogyasztás már jóval szigorúbb megítélés alá esik a jogi elemzések szerint. A hasonló esetekben jellemző a felfüggesztett szabadságvesztés, pénzbüntetés, pártfogó kirendelése. Az ügy példaértékű lehet, hiszen több ezer fiatal rajong a T. Dannyért. Nem kizárt, hogy a bíróság példát statuál vele, tekintve az előadó ismertségét.

 

