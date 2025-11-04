T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

Az elmúlt hetekben kábítószer-használat miatt került a reflektorfénybe T. Danny. Kiderült: a popsztár nemcsak alkalmi droghasználó, többször is beszerzett már kábítószert: amfetamint és kokaint – írta meg a Délmagyar.hu.

A fiatalok imádják T. Dannyt

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség (illusztráció)

A T. Danny-ként ismert Telegdy Dániel az egyik legfelkapottabb hazai pop és hip-hop előadó, telt házas koncertekkel, milliós lejátszásokkal, aki a koncertjein is is adott a látványra és a külsőségekre.

T. Danny drogügye: ezt tudni eddig a nyomozásról

Jól ismeri az előadót a Dél- alföldi közönség, 2025 -ben T. Danny Szegeden is fellépett. A popsztár az egyik húzóneve volt a nagyszínpadi látványos show-nak. Talán éppen ezért T.Danny kábítószer-ügylete nagy visszhangot váltott ki országosan.

A sajtóhírek szerint a nyomozás során jelentős mennyiségű kábítószer és annak társas fogyasztása is felmerült. A popsztár egyelőre szabadlábon védekezik, miközben zajlik a nyomozás, már a szakértői vizsgálatok is folyamatban vannak.

Az ügyben döntő fontosságú a lefoglalt anyagok mennyisége, a vallomások, valamint a toxikológiai eredmények. A kábítószer birtoklása a Büntető Törvénykönyv alapján, alapeseten 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel jár, minősített esetben pedig 2-8 év szabható ki. A magyar jog alapján már minősített eset gyanúját vethetik fel a körülmények, amelyek súlyosabb szankcióval is járhatnak.

A többszöri beszerzés, kétféle szer és a társas fogyasztás már jóval szigorúbb megítélés alá esik a jogi elemzések szerint. A hasonló esetekben jellemző a felfüggesztett szabadságvesztés, pénzbüntetés, pártfogó kirendelése. Az ügy példaértékű lehet, hiszen több ezer fiatal rajong a T. Dannyért. Nem kizárt, hogy a bíróság példát statuál vele, tekintve az előadó ismertségét.