T. Danny teljesen szétcsúszott, már a rendőrség is gyanúsítja

Rendkívüli

Nem voltak alaptalanok a pletykák a rapperrel kapcsolatban. A népszerű popsztár ügyében beigazolódott a gyanú, Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos megerősítette közösségimédia-oldalán, hogy a T. Dannyt drogügyben gyanúsítja a rendőrség.
A rendőrség kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsítja T.Dannyt derült ki Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi médiás bejegyzéséből.

T. Danny fellépés közben. Az előadót kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsítija a rendőrség
T. Danny fellépés közben. Az előadót kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsítja a rendőrség
Fotó: Ladóczki Balázs

T.Danny csont és bőr, a rajongók aggódnak

Az utóbbi időben a közösségi médiában sok aggódó komment született a sztár állapota miatt. Mint arról az Origo.hu is beszámolt, T. Danny látványosan lefogyott, időnként zavartnak tűnt, és szétcsúszva állt a színpadra

„Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni. Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően” írta Horváth László a Facebook- oldalán.

 

