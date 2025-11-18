Mumifikálódott tetemekre bukkantak egy debreceni lakásban – hónapokra magukra hagyták őket

Vádat emelt a Debreceni Járási Ügyészség a nő ellen, aki korábbi otthonában felügyelet, megfelelő élelem és víz nélkül hagyta három macskáját – közölte a Haon.hu. A hatóságok szerint a nő súlyos állatkínzást követett el, az állatok pedig hosszú szenvedés után pusztultak el. A mumifikálódott tetemekre a katasztrófavédelem munkatársai bukkantak rá, miután a lakásban bekapcsolt a szén-monoxid-érzékelő.

A katasztrófavédelem találta meg az állati tetemeket a debreceni lakásban

Fotó: Dinya Magdolna/Beol.hu

Magára hagyta három macskáját a debreceni nő

A hanyag gazda 2024 elején még egy debreceni lakásban élt három macskájával. Később új párkapcsolatot kezdett, majd átköltözött a férfi otthonába, ahová viszont nem vihette magával az állatait, mert ott már volt háziállat. A nő a három cicát egy zsák száraz táppal hagyta magára, ivóvizet azonban nem biztosított számukra, és semmilyen módon nem gondoskodott róluk. A magukra hagyott állatok hetek alatt éhen és szomjan haltak.

A lakást végül 2025 májusában törte fel a katasztrófavédelem, miután a szén-monoxid-érzékelő riasztott. Ekkor találtak rá a három állat mumifikálódott tetemére. A hatóságok szerint a nő magatartása különös szenvedést okozott a macskáknak.

A nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le. Az ügyészség a bűncselekményt beismerő nő ellen állatkínzás bűntette miatt emelt vádat, és indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás megtartása nélkül, az iratok alapján hozzon büntetővégzést, amelyben felfüggesztett börtönbüntetést szabna ki.

