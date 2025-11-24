Újabb sikeres DELTA-akció: 108 tő kannabiszt foglaltak le – videóval

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása bűntett miatt folytat nyomozást egy 35 éves borjádi férfival szemben. A gyanúsítottat egy újabb sikeres akció keretében, a rendőrség speciális DELTA Programjának köszönhetően fogták el – írta a Police.hu.

Az újabb sikeres DELTA akció keretében a rendőrség közel 30 kilogrammnyi kész marihuánát foglalt le

Fotó: Police.hu

Újabb nagy fogás a DELTA Programnak

A mohácsi rendőrök november 13-án tartott házkutatása során a férfi lakhelyén összesen 108 tő droggyanús növényt és több mint bruttó 28 kilogramm leszüretelt, szárított kannabiszt foglaltak le. Emellett a rendőrök lefoglaltak egy komplett, professzionális berendezést is, beleértve a világítás-, párásító- és szellőztetőrendszert.

A férfi speciálisan kialakított sátorban nevelte a növényeket egészen addig, amíg a mohácsi rendőrök elfogták, és kihallgatták. A nyomozók őrizetbe vették a borjádi férfit, akinek a letartóztatását a bíróság azóta el is rendelte.

Nemrég Hajdúhadházán, egy rutin igazoltatás során fogtak el a rendőrök egy 40 éves férfit, aki kábítószer hatása alatt, ráadásul egy már forgalomból kivont járművet vezetett.