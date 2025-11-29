Nagy butaságot csinált egy riporter Kecskeméten, megütheti miatta a bokáját

A bejelentés után több rendőri egység kivonult a Zsinór utcai helyszínre. A riporterektől lefoglalták a kábítószergyanús anyagot és házkutatást is tartottak a nyomozás részeként – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Baon.hu-val. Több embert is bevittek a kapitányságra. Két drogdílert őrizetbe vettek, három másik embert pedig – köztük az egyik riportert – kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A riporter alighanem jó ötletnek hitte, ha így buktatja le dílert.

Riporterek buktatták le a kecskeméti dílereket

Fotó: Bob Price/Pexels.com

Az sem úszhatja meg, aki egy cikk, vagy riport kedvéért drogot vesz egy dílertől

A rendőrök minden lakossági jelzésnek örülnek, amely a kábítószer-terjesztéssel és birtoklással kapcsolatos bűncselekmények felgöngyölítését segíti, ugyanakkor felhívták a figyelmet arra,

hogy a bejelentőknek "jogszerű keretek között" kell eljárnia, vagyis nem követhethetnek el bűncselekményt csak azért, hogy lebuktassanak valakit.

A kábítószer megvásárlása a hatályos jogszabályok szerint bűncselekmény, és az ilyen 'önálló akciók' egyes esetekben akár egy folyamatban lévő nyomozás sikerét is veszélyeztethetik vagy meghiúsíthatják”

– olvasható a vármegyei kapitányság közösségi oldalán megjelent posztban.

Az elfogás körülményeire és az ügy részleteire vonatkozóan későbbre ígért tájékoztatást a rendőrség.

Több sztár szerint is hasznos lesz a kormány szigorított drogtörvénye

Az utóbbi hónapok botrányai után újra fellángolt a vita arról, mennyire érinti a magyar művészvilágot a droghasználat. A Kábítószer-ellenes Digitális Polgári Kör alapítótagja, Muri Enikő énekesnő egyértelművé tette: nem tartja elfogadhatónak a szerhasználatot sem a sztárvilágban, sem a fiatalok körében. Szerinte a mostani szigorításnak hosszú távon életeket kell mentenie.

A kajakos és egykor erősen kokainfüggő Kucsera Gábor olimpikon, aki ugyanannak a DPK-nak az alapítója, mint Muri Enikő, szintén támogatja a drogok elleni küzdelmet. A napokban adott interjút a Borsnak, amelyből kiderült, hogy személyes múltja, saját hibái és küzdelmei világossá tették számára, hová vezet a drogos út. Mint mondta, ma már felelőssége is, hogy kimondja: amit ő is megtapasztalt, az nem kaland, nem játék, hanem egy lefelé tartó spirál, amely végül elkerülhetetlenül a teljes összeomlás felé vezette.