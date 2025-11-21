Megütötték a főnyereményt a rendőrök, ilyen igazoltatásban még a tapasztalt zsaruknak sem volt része

Egy 40 éves debreceni férfit állítottak meg a rendőrök múlt szombaton Hajdúhadházon, miután gyanússá vált a vezetési stílusa. A járőrök ellenőrizték a gépjárművet és a sofőrt. Hamar kiderült, hogy a férfi eltiltás hatálya alatt állt, ráadásul az autót is kivonták a forgalomból, de ha még ez sem lenne elég: a drogteszt is pozitív lett – írta a Haon.hu.

Még a drogteszt is pozitív lett a sofőr ellenőrzésekor

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség

Drogos sofőrt állítottak meg a rendőrök

Az egyenruhások alkoholszondát és drogtesztet is alkalmaztak a sofőrrel szemben, mindkettő pozitív eredményt mutatott. A férfi elismerte, hogy kristályt fogyasztott, amit egy ismeretlentől vásárolt. A sofőr ellen több büntető- és szabálysértési eljárás indult: járművezetés eltiltás hatálya alatt, járművezetés ittas és bódult állapotban, valamint közúti szabályszegés miatt kell felelnie.

A rendőrség kiemelte: a kábítószerek hatása kiszámíthatatlan, használatuk életveszélyes helyzeteket és tragédiákat okozhat.

