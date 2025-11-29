Nem akármi végzett a ceglédi férfivel, aki a padlásra menekült

Újra megszakadt egy édesanya szíve Cegléden. Melinda három évvel ezelőtt már átélte az elképzelhetetlent: idősebb fiát, Krisztiánt 2021-ben temette el, miután a karcagi rendőrség fogdájában a férfi végzett magával. Az asszony most a pokolnak ugyanabba a bugyrába zuhant. November 27-én a napok óta eltűntként keresett másik fia, a 33 éves Zoltán holtan került elő – saját otthonuk padlásán találta meg az egyik rokona. Drogfüggősége kergethette a halálba – írta a Borsonline.hu.
Melindának mindössze néhány nappal korábban egy búcsúüzenet jelezte, hogy nagy a baj.
A fiam búcsúüzenetet küldött nekem a Facebookon. Most értettem meg, miért. Azt írta, bocsássak meg neki, mert nagyon szeret engem és a testvéreit. Hozzátette, nem is tudjuk elképzelni, hogy az ő élete mennyi szenvedéssel jár. Krisztián volt a mindene"
– mondta megtörten a lapnak.
Az édesanya szerint egyértelmű, hogy a drogok vezettek a fia öngyilkosságához. Mint mondja, Zoltán hosszú ideje küzdött a függőséggel, és hiába próbálták megállítani, olyan emberektől is vásárolt szereket, akik kiszámíthatatlanok voltak.
Felelni fog minden drogdíler
Mostantól az lesz az életcélom, hogy az összes dílert rács mögé juttassam! A tettükre nem létezik megbocsátás. Zolika sajnos mindenféle embertől vásárolt ilyen szereket, hiába próbáltuk jobb belátásra bírni. Veszekedtem is vele, hogy ne tegye ezt magával, hiába. A pára nevű undormányt fólián meggyújtotta, majd a gőzét szívószállal felszívta"
– idézte fel.
Melinda szerint fia halála józanító figyelmeztetés kell, hogy legyen mindenkinek, aki akár csak érintőlegesen találkozik kábítószerekkel.
A kábítószerek mindenkit megnyomorítanak. Zoli vasárnap elköltözött itthonról. Sok helyen kerestük, végül az egyik szomszédnak eszébe jutott, hogy felmehetett a padlásra, mert onnan hallott motoszkálást. Megkértem a vejemet, hogy menjen fel és nézzen körül. Ő talált rá a drága fiamra!”
– tette hozzá az elkeseredett asszony.
Az utóbbi hónapok botrányai után újra fellángolt a vita arról, mennyire érinti a magyar művészvilágot a droghasználat. A Kábítószer-ellenes Digitális Polgári Kör alapítótagja, Muri Enikő énekesnő egyértelművé tette: nem tartja elfogadhatónak a szerhasználatot sem a sztárvilágban, sem a fiatalok körében. Szerinte a mostani szigorításnak hosszú távon életeket kell mentenie.
Több szár is üdvözöli a kormány szigorított drogtörvényét
A kajakos és egykor erősen kokainfüggő Kucsera Gábor olimpikon, aki ugyanannak a DPK-nak az alapítója, mint Muri Enikő, szintén támogatja a drogok elleni küzdelmet. A napokban adott interjút a Borsnak, amelyből kiderült, hogy személyes múltja, saját hibái és küzdelmei világossá tették számára, hová vezet a drogos út. Mint mondta, ma már felelőssége is, hogy kimondja: amit ő is megtapasztalt, az nem kaland, nem játék, hanem egy lefelé tartó spirál, amely végül elkerülhetetlenül a teljes összeomlás felé vezette. Emellett végső soron bele is lehet halni. Zalatnay Sarolta ezt testközelből látta, amikor a hatvanas években két évig Londonban élt és olyan nagy világsztárokkal töltötte az idejét, mint Janis Joplin vagy Jimi Hendrix. Ő sosem kért a drogból, amikor megkínálták vele.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.