Nem akármi végzett a ceglédi férfivel, aki a padlásra menekült

Újra megszakadt egy édesanya szíve Cegléden. Melinda három évvel ezelőtt már átélte az elképzelhetetlent: idősebb fiát, Krisztiánt 2021-ben temette el, miután a karcagi rendőrség fogdájában a férfi végzett magával. Az asszony most a pokolnak ugyanabba a bugyrába zuhant. November 27-én a napok óta eltűntként keresett másik fia, a 33 éves Zoltán holtan került elő – saját otthonuk padlásán találta meg az egyik rokona. Drogfüggősége kergethette a halálba – írta a Borsonline.hu.

Az édesanya szerint a drog tönkretette fia életét

Fotó: Olvasói

Melindának mindössze néhány nappal korábban egy búcsúüzenet jelezte, hogy nagy a baj.

A fiam búcsúüzenetet küldött nekem a Facebookon. Most értettem meg, miért. Azt írta, bocsássak meg neki, mert nagyon szeret engem és a testvéreit. Hozzátette, nem is tudjuk elképzelni, hogy az ő élete mennyi szenvedéssel jár. Krisztián volt a mindene"

– mondta megtörten a lapnak.

Az édesanya szerint egyértelmű, hogy a drogok vezettek a fia öngyilkosságához. Mint mondja, Zoltán hosszú ideje küzdött a függőséggel, és hiába próbálták megállítani, olyan emberektől is vásárolt szereket, akik kiszámíthatatlanok voltak.

Felelni fog minden drogdíler

Mostantól az lesz az életcélom, hogy az összes dílert rács mögé juttassam! A tettükre nem létezik megbocsátás. Zolika sajnos mindenféle embertől vásárolt ilyen szereket, hiába próbáltuk jobb belátásra bírni. Veszekedtem is vele, hogy ne tegye ezt magával, hiába. A pára nevű undormányt fólián meggyújtotta, majd a gőzét szívószállal felszívta"

– idézte fel.

Melinda szerint fia halála józanító figyelmeztetés kell, hogy legyen mindenkinek, aki akár csak érintőlegesen találkozik kábítószerekkel.

A kábítószerek mindenkit megnyomorítanak. Zoli vasárnap elköltözött itthonról. Sok helyen kerestük, végül az egyik szomszédnak eszébe jutott, hogy felmehetett a padlásra, mert onnan hallott motoszkálást. Megkértem a vejemet, hogy menjen fel és nézzen körül. Ő talált rá a drága fiamra!”

– tette hozzá az elkeseredett asszony.

