Évekig uralták a vármegyei piacot – véget ért az ibrányi drogfamília biznisze

Egy ibrányi família ismét a rendőrség célkeresztjébe került, miután kiderült, hogy hosszú ideje szervezetten árulták a drogot Szabolcs vármegye több településén. A család feje elfogásakor állítólag azt ordította: „Az egész kábítószereseket feldobom!” – de ekkorra már késő volt – írta a Borsonline.hu.

A rendőrök szerint a család éveken át árulta a drogot Szabolcsban

Forrás: TV2 Tények

Gyerekeknek is árulták a drogot

A nyomozás szerint nemcsak az apa és az anya, hanem két fiuk is részt vett a terjesztésben. Az ügy legsúlyosabb része, hogy a kuncsaftok között gyerekek is voltak, és az egyik fiút még kiskorúként vonták be a dílerkedésbe.

A szülőket nem először kapcsolták le hasonló ügy miatt. Már 2024 májusában is eljárás indult ellenük, miután kiderült: 2023-ban saját otthonukból terítették a drogot. A családfő fél évet töltött letartóztatásban, majd enyhébb kényszerintézkedés alá került – de a hatóságok szerint a család tovább folytatta az üzletet, mintha mi sem történt volna.

Mostanra mindannyian őrizetben vannak. A rendőrség bűnszövetségben, valamint 18. életévüket be nem töltött személyeknek történő kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt hallgatta ki őket gyanúsítottként. Ez a bűncselekmény kiemelten súlyos, 5-től akár 20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A főügyészség az egész család letartóztatását indítványozta, hivatkozva a szökés, a bűnismétlés és a tanúk befolyásolásának reális veszélyére. A család jelenleg börtönben várja ügyük további vizsgálatát.

A rendőrök elfogtak egy borjádi férfit, aki otthonában tiltott növényeket nevelt, amelyekről később kiderült, hogy kábítószer-hatóanyagot tartalmaznak. A rajtaütés és azonosítás nem véletlenül sikerült ennyire gyorsan: a nyomozást a hatóságok speciális bűnüldözési rendszere, a DELTA Program támogatta, amely kulcsszerepet játszott a férfi lebuktatásában. Részletek az Origo.hu oldalán.