,,Mindent elveszítettem" – egy exdrogos története a pokoltól a megváltásig

Minden droghasználat mögött valamilyen belső küzdelem áll: a szorongás, a nyugtalanság, a kiút keresése. Hamar János története sem volt más: szorongó, teljesítményorientált fiatalként élte kamaszkorát, aki folyamatosan megfelelni akart, és ez gyakran elviselhetetlen nyomásként nehezedett rá. Mindössze 17 éves volt, amikor először kipróbálta az ecstasyt, az amfetamint, az MDMA-t és más élénkítő szereket – és rögtön úgy érezte: menekvést talált. A Borsonline.hu-nak adott őszinte interjújában azonban elárulta, hogy ez csak a kezdet volt egy sötét, kanyargós úton.

János hamar a drogok rabjává vált, ám idén 25 éve, hogy tiszta

Forrás: Facebook

A drog gyorsan a mindennapjai részévé vált

Az eleinte izgalmas és felszabadító élmény hamar rémálommá változott. Hétvégi kísérletezésből napi rutinná vált a szerhasználat, amikor a hétköznapok üressége és szorongása már elviselhetetlenné vált.

Miért ne lehetne néha hét közben is használni? Nekem is jogom van nem szorongani, mint minden más embernek”

– gondolta, és ezzel elindult a folyamatos szerhasználat. Néhány hónap alatt a kábítószerek minden napossá váltak a férfi életében, két éven át tartó gyorsító-korszak következett, amely során János testileg és lelkileg is teljesen kimerült.

A mélypontot a drog indukálta pszichózis jelentette. Ebben az állapotban állandó figyelmet, üldözést érzékelt, paranoiája teljes rendszerré állt össze, és az ételektől is tartani kezdett, mert azt hitte, mérgezni próbálják. Hallucinációi odáig fajultak, hogy végül egy sarokba húzódva, rettegve élt napokon át.

A pszichózisból menekülve, félve a következő összeomlástól, János nem a teljes józanságot választotta, hanem egy másik szert: a heroint, amely 19-20 éves korában lépett az életébe. A heroin fizikai függőséget alakított ki, így a napi használat elkerülhetetlenné vált. A szer minden emberi érzést, minden kapcsolatot elsöpört az életéből.

Minden emberi érzést, minden emberi kapcsolatot teljesen leépített… tényleg mindent elveszítettem. Szó szerint egy kis alufóliás tasak rabszolgája lettem”

– idézte fel az ex-drogfüggő.

A legmélyebb pont, ahol szembesült önmagával

A mélypont elérkezett, és János úgy érezte: többé ez már nem élet. Egy pillanatra az járt a fejében, hogy véget vet földi pályafutásának, és egy autó elé veti magát. Ám még a halál küszöbén is közbeszólt a gyerekkori megfelelési kényszer. Rájött, hogy bár neki valószínűleg könnyebb lenne, az autót vezető család életét teljesen tönkretehetné. Ez a gondolat, hogy másoknak ne okozzon fájdalmat, megállította. Ekkor hallott először egy belső hangot: kérj valódi segítséget.