Sport

Szombaton a Budapesti Rendőr-főkapitányság arról adott tájékoztatást, hogy 5000 adagnyi kábítószert találtak egy Budapesti kábítószer-kereskedő lakásában. Egy hetedik kerületi biztonsági őr is nála vásárolt drogot, mindketten lebuktak.
Budapesti Rendőr-főkapitányságbiztonsági őrdrogmarihuánátdílerkábítószer kereskedelem

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: egy budapesti dílernél 5000 adagnyi kábítószerre leltek. A drogdíler kuncsaftja volt egy biztonsági őr is, azonban mindkettőjüket utolérték a hatóságok – írta meg a Borsonline.hu.

Egy VII. kerületi kapualjban vásárolt drogot a biztonsági őr 2-3 hetente
Kép forrása: police.hu

Október 27-én a rendőrség elfogta a 28 éves férfit 10 gramm marihuánával, és kábítószer birtoklás gyanúja miatt kihallgatták.

A drogdíler sem úszta meg, saját otthonában ütöttek rajta

A kábítószer kereskedő otthonából lefoglaltak 4 kilogramm marihuánát, fél kiló amfetamint, több mint 700 gramm kokaint és több mint 110 gramm kék MDMA-tablettát. A dílernél volt továbbá 3 millió forintnyi készpénz, digitális mérleg a kábítószer kiméréséhez, valamint fóliázógép. 

Kábítószer-kereskedelem bűntett miatt a férfit kihallgatták, őrizetbe vették, és letartóztatását kezdeményezték. 

Nem kímélték a hatóságok a 20 éves kecskeméti dílert sem, aki már hosszú ideje drogokkal kereskedett. Még a férfi alsóneműje is tele volt rózsaszín porral.

 

