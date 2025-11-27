Hírlevél

A budapesti dugó vetett véget az autósüldözésnek, elkapták a magyar Escobart

Terézvárosban egy 31 éves férfivel kapcsolatban intézkedtek a rendőrök egy autós ellenőrzés során, ő azonban kereket oldott. Később kiderült, hogy drog miatt menekült.
Terézvárosban tartóztattak fel november 22-én este egy 31 éves orosházi férfit, aki a rendőrök jelzésére menekülőre fogta. A kerületiek azonnal követni kezdték a kocst a rendőrautóval, ami néhány percen belül forgalmi okok miatt kénytelen volt megállni. A férfi összes drogtesztje pozitív lett – írta a Borsonline.hu.

370 gramm drogot találtak a menekülő férfi autójában
Fotó:  Police.hu 

Nagy mennyiségű drog került elő

Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőrnek nincs jogsija és eltiltották már egyszer a járművezetéstől is. 

Autója átkutatása során előkerült a hátizsákja, amelyben összesen 370 gramm kábítószergyanús anyagot találtak, többek között növényi törmeléket, fehér port, tablettákat és folyadékot. Ezen kívül pipákat, kiskanalakat, mobiltelefonokat és 130 ezer forintot is lefoglaltak.

Az előzetes szakvélemény szerint az anyagok kábítószernek minősülnek. A férfit mintavételre bevitték a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányságára, ahol a droggyorsteszt THC-ra, kokainra és amfetaminra is pozitív eredményt mutatott. 

Gyanúsítottként kábítószer-kereskedelemel és járművezetés az eltiltás hatálya alatt elkövetett vétséggel hallgatták ki, majd őrizetbe vétele után kezdeményezték a letartóztatását.

Pécs belvárosában a csúcsforgalom közepén sokan meglepődtek, amikor civil autókból hirtelen fegyveres rendőrök szálltak ki, és egy fiatal férfit gyors mozdulatokkal a földre kényszerítettek. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

