Drogbiznisz volt a családi vállalkozás

Egy igazán összetartó család éveken át közösen épített fel egy nagyon jól jövedelmező családi vállalkozást, amelynek a fő profilja a marihuána biznisz volt. A drogbiznisz azonban most véget ért – írta a Bors.

A drogbiznisz a végéhez ért

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A bizniszben működő 37 éves díler, amikor éppen kifogyott a készletből, egyszerűen átküldte vásárlóit szüleihez, akik még örültek is a plusz forgalomnak. Azonban a tevékenységük véges volt, ugyanis a nyomozók hosszabb adatgyűjtést követően úgy döntöttek, hogy ideje lecsapni. Az akció november 25-én zajlott és egyáltalán nem aprózták el, egyszerre nyolc helyszínen jelentek meg az egyenruhások Pálmonostorán, Szigetszentmiklóson és Tömörkényben.

A drogbiznisz során begyűjtött zsákmány

egy 20 töves, leszüretelt kanabisz ültetvény,

6 és fél kiló marihuána,

termesztőeszközök, fóliázógép, vákuumozók,

digitális mérlegek, mobiltelefonok, készpénz,

és még egy személyautó is, amit lefoglaltak.

A család tömörkényi tanyáját is lezárták, mivel ott már neki láttak egy újabb ültetvény kialakításának. A rendőrök a két termesztőt és a dílert letartóztatták, az érintett szülőket pedig bűnügyi felügyelet alá kerültek. A fogyasztók egyelőre szabadlábon védekezhetnek.

A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy éppen a napokban érkezett a legújabb zombidrog Európába és már hazánkba is beszivárgott belőle nem kis mennyiség. Az alábbi cikkben részletesen szemléltetjük hogyan lehet felismerni és milyen súlyos következményekkel járhat használata.