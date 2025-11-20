Lavinát indíthat el a celebeknél, ha ByeAlex beköpi a dílerét

T. Danny és ByeAlex kísérteties gyorsasággal keveredett egymás után kábítószerügybe. A szálak akár össze is futhatnak, hiszen nem túl valószínű, hogy a popsztárok a sötét utcákon bujkálva vásárolnának drogot. Vélhetően ez csak a kezdet, és most nyitotta meg a sort a rendőrség – írta meg a Bors.

T.Danny és ByeAlex drogügye vélhetően még csak a kezdet volt

Fotó: Polyák Attila / Polyak Attila, illusztráció

Az ismert ügyvéd, dr. Tran Dániel megerősítette ezt az elméletet. Szerinte az új, szigorított drogtörvény alkalmas arra,

hogy lebukáslavinát indítson el a terjesztői és a fogyasztói körökben.

Drogos celebek veszélyben?

A kábítószerrel először elkapott ember számára a hatóságokkal való együttműködés lehetősége menekülőutat kínál. Amíg korábban a drogbirtoklás elismerése és az elterelésen való részvétel elegendő volt ehhez, vagyis a droggal elkapott embernek nem kellett arról beszélni, hogy a kábítószert hogyan és kitől szerezte, most már a drogbirtoklással gyanúsítottnak meg kell neveznie azt, akitől a kábítószert vette, és nem kerül rács mögé.

Ez pedig visszautasíthatatlan ajánlat, amivel feltételezhetően a legtöbb, alkalmi fogyasztóként lebukott ember inkább kerüli el a tényleges büntetést, mint hogy hallgasson a forrásról”

– mondta a lapnak dr. Tran Dániel.

A szakértő szerint a jelenlegi szabályozás jelentősen növeli annak esélyét, hogy egy fogyasztó a teljes ellátási láncot feltárja a hatóságok előtt. A szigorítások miatt ugyanis nemcsak a fogyasztók, hanem a terjesztők irányába is új jogi lehetőségek nyílnak, amelyek révén a rendőrség gyorsabban és hatékonyabban tud beavatkozni.

Az ügyvéd úgy fogalmazott: a drognyomozások egyik legfontosabb eleme mindig a kapcsolati háló feltérképezése volt — a módosított szabályokkal pedig ez korábban nem látott tempóban történhet meg.

A megszigorított drogtörvény következtében várhatóan jóval gyorsabban ismerhetik meg a hatóságok a fogyasztói és terjesztői köröket.

Egyelőre nem tudni, hogy T. Danny és ByeAlex éltek-e a vallomástételi lehetőséggel, beszámoltak-e a hatóságoknak arról, honnan származott a náluk talált kábítószer. Információink szerint ez a következő hetekben tisztázódhat. Ha beigazolódik, hogy a két celeb elterelésben vesz részt, az arra utal, hogy a nyomozók már legalább egy terjesztőhöz eljutottak.