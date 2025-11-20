Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

T Danny

Lavinát indíthat el a celebeknél, ha ByeAlex beköpi a dílerét

18 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A közelmúltban egymás után keveredett kábítószer botrányba T.Danny és ByeAlex. Összefuthatnak a szálak, feltételezhetőn a kábítószeres hírességek nem az utcáról vásárolták a drogot. Valószínűleg csak most nyitotta a sort a rendőrség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
T DannykábítószerByeAlexügyvéddrogdrogbirtoklásdílercelebrendőrség

T. Danny és ByeAlex kísérteties gyorsasággal keveredett egymás után kábítószerügybe. A szálak akár össze is futhatnak, hiszen nem túl valószínű, hogy a popsztárok a sötét utcákon bujkálva vásárolnának drogot. Vélhetően ez csak a kezdet, és most nyitotta meg a sort a rendőrség –  írta meg a Bors.

T.Danny és ByeAlex drogügye vélhetően még csak a kezdet volt
T.Danny és ByeAlex drogügye vélhetően még csak a kezdet volt
Fotó: Polyák Attila / Polyak Attila, illusztráció

Az ismert ügyvéd, dr. Tran Dániel megerősítette ezt az elméletet. Szerinte az új, szigorított drogtörvény alkalmas arra,

 hogy lebukáslavinát indítson el a terjesztői és a fogyasztói körökben.

Drogos celebek veszélyben?

A kábítószerrel először elkapott ember számára a hatóságokkal való együttműködés lehetősége menekülőutat kínál. Amíg korábban a drogbirtoklás elismerése és az elterelésen való részvétel elegendő volt ehhez, vagyis a droggal elkapott embernek nem kellett arról beszélni, hogy a kábítószert hogyan és kitől szerezte, most már a drogbirtoklással gyanúsítottnak meg kell neveznie azt, akitől a kábítószert vette, és nem kerül rács mögé. 

Ez pedig visszautasíthatatlan ajánlat, amivel feltételezhetően a legtöbb, alkalmi fogyasztóként lebukott ember inkább kerüli el a tényleges büntetést, mint hogy hallgasson a forrásról” 

– mondta a lapnak dr. Tran Dániel. 

A szakértő szerint a jelenlegi szabályozás jelentősen növeli annak esélyét, hogy egy fogyasztó a teljes ellátási láncot feltárja a hatóságok előtt. A szigorítások miatt ugyanis nemcsak a fogyasztók, hanem a terjesztők irányába is új jogi lehetőségek nyílnak, amelyek révén a rendőrség gyorsabban és hatékonyabban tud beavatkozni.

Az ügyvéd úgy fogalmazott: a drognyomozások egyik legfontosabb eleme mindig a kapcsolati háló feltérképezése volt — a módosított szabályokkal pedig ez korábban nem látott tempóban történhet meg. 

A megszigorított drogtörvény következtében várhatóan jóval gyorsabban ismerhetik meg a hatóságok a fogyasztói és terjesztői köröket.

Egyelőre nem tudni, hogy T. Danny és ByeAlex éltek-e a vallomástételi lehetőséggel, beszámoltak-e a hatóságoknak arról, honnan származott a náluk talált kábítószer. Információink szerint ez a következő hetekben tisztázódhat. Ha beigazolódik, hogy a két celeb elterelésben vesz részt, az arra utal, hogy a nyomozók már legalább egy terjesztőhöz eljutottak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!