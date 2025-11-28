Az egyik volt rendőr is kokszolt, lecsaptak a drogdílerekre

A Ripost számolt be a nem mindennapi fogásról. Két kábítószer-kereskedéssel gyanúsított személyt tartóztattak le – közölte csütörtökön az MTI-vel a Központi Nyomozó Főügyészség. A két drogdíler mellett a vásárlóikra is lecsaptak, beleértve az egyikük feleségét is, aki ráadásul egy volt rendőr.

Két drogdílerre csaptak le a hatóságok

Fotó: Illusztráció/Police.hu

Lefülelték a két drogdílert

A Nemzeti Védelmi Szolgálat adatai alapján indult nyomozás eredményeképpen egy Békés vármegyében élő férfi kannabisz törmelékeket szerzett be egy csongrádi illetőtől. A anyagot egy grammos alufóliába csomagolt adagokban adta el rendszeresen az egyik kollégájának és egy másik személynek. A férfinak átkutatták az otthonát, amelyben a rendőr feleségével élt, és több kábítószergyanús anyagot találtak.

Mind az öt érintett személytől vizeletmintát vettek, amelyek kivétel nélkül pozitívak voltak.

A békési és a csongrádi férfi esetében a nyomozó hatóság kábítószer-kereskedelem vétségéért indítványozta a letartóztatásukat, amelyet a bíróság jóvá is hagyott. Mindkét férfinak voltak már korábban is drogügyei. A fogyasztással gyanúsított személyek közt levő rendőr szolgálati jogviszonya időközben megszűnt.

A drogdílerek esetében kettőtől nyolc évig tartó szabadságvesztés kiszabását rendelték el.

