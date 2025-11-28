Az egyik volt rendőr is kokszolt, lecsaptak a drogdílerekre

Hírlevél

Két kábítószer-kereskedéssel gyanúsított személyt tartóztattak le – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel. A drogdílerek vásárlóit is sikerült beazonosítani, az egyikük ráadásul egy volt rendőr.
A Ripost számolt be a nem mindennapi fogásról. Két kábítószer-kereskedéssel gyanúsított személyt tartóztattak le – közölte csütörtökön az MTI-vel a Központi Nyomozó Főügyészség. A két drogdíler mellett a vásárlóikra is lecsaptak, beleértve az egyikük feleségét is, aki ráadásul egy volt rendőr.

drogdíler
Két drogdílerre csaptak le a hatóságok
Fotó: Illusztráció/Police.hu 

Lefülelték a két drogdílert

A Nemzeti Védelmi Szolgálat adatai alapján indult nyomozás eredményeképpen egy Békés vármegyében élő férfi kannabisz törmelékeket szerzett be egy csongrádi illetőtől. A anyagot egy grammos alufóliába csomagolt adagokban adta el rendszeresen az egyik kollégájának és egy másik személynek. A férfinak átkutatták az otthonát, amelyben a rendőr feleségével élt, és több kábítószergyanús anyagot találtak.

 Mind az öt érintett személytől vizeletmintát vettek, amelyek kivétel nélkül pozitívak voltak.  

A békési és a csongrádi férfi esetében a nyomozó hatóság kábítószer-kereskedelem vétségéért indítványozta a letartóztatásukat, amelyet a bíróság jóvá is hagyott. Mindkét férfinak voltak már korábban is drogügyei. A fogyasztással gyanúsított személyek közt levő rendőr szolgálati jogviszonya időközben megszűnt.

A drogdílerek esetében kettőtől nyolc évig tartó szabadságvesztés kiszabását rendelték el.

November 13-án egy nyíracsádi fiú kiszakította a családi otthon széfjét, és elment. A szülők nagyon nehéz döntés előtt álltak, de végül feljelentést tettek, mivel a fiuk drogkereskedelemre adta a fejét. A hatóságok a fiút és egy kábítószer-kereskedőt is elfogtak. A részletek az Origóra kattintva olvashatóak el.

 

 

 

