Nem a mosott ruha száradt a kötélen – bődületes drogfogás Hajdú-Biharban

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak tudomására jutott, hogy egy testvérpár kábítószert árul Kabán. A rendőrök összehangolt akciót szerveztek az elfogásukra, és november 20-án hajnalban lecsaptak rájuk. A rajtaütés során nem csupán a két díler kezén kattant a bilincs, a nyomozók egy jelentős drogfogást is elkönyvelhettek – tájékoztat a Police.hu.

Jelentős drogfogást könyvelhettek el a hajdú-bihari zsaruk Fotó: Police.hu

Ez volt a drogfogás mérlege

A kutatás során a szobákban és egy pincébe rejtve közel 2,5 kilogramm kábítószergyanús anyagot, a termesztéshez és a terjesztéshez szükséges eszközöket találtak, valamint több százezer forint készpénzt is lefoglaltak. Egy fóliasátorban, ruhaszárító kötélre felfűzve droggyanús növényi származékok, valamint kilenc tő kannabisz is előkerült.

Fogyasztókat is elkaptak

A testvérpárt előállították a Püspökladányi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem miatt kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették őket. A rendőrök ugyanezen a napon egy tetétleni és négy kabai fogyasztót is elfogtak, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.

