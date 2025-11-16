Lecsukták a drogdílert, a férfi nővére vitte tovább a családi bizniszt

Egy 29 éves férfin ütöttek rajta a rendőrök Pesterzsébeten kábítószerkereskedelem miatt. A drogbiznisz azonban nem állt le, a férfi nővére magára vállalta a feladatot. Két nappal később előre kiporciózott adagokat, és fogyasztáshoz használt eszközöket talált a rendőrség a nőnél, ezért november 10-én kezdeményezték a letartóztatását– írta meg a Magyarnemzet.hu.

A 33 éves nő nem akarta, hogy kárba vesszen a jövedelmező drogbiznisz

Fotó: Horváth Balázs/Vaol ( illusztráció)

A nő öccse korábban kifejlesztett egy jól bevált módszert a kábítószer értékesítésére: az alsónadrágjába rejtette a port, a kiszolgálást is onnan intézte el, a fogyasztók pedig sorban álltak a ház előtt. Ötezer forint volt egy adag.

Csak két napig tartott a drogdíler helyettesítése

Hamar közbeléptek a hatóságok: amikor hírét vették, hogy folytatódik a biznisz, házkutatást tartottak a nő pesterzsébeti lakásán. A zsarukat nem érte nagy meglepetés: drogot, azok fogyasztásához használt és adagolásához használatos eszközöket foglaltak le. A nővért előállították és kezdeményezték letartóztatását. 29 éves öccse sorsáról már döntött a bíróság, a férfi 30 napig rács mögött marad.

A kristály olyan, mint az orosz rulett

A kristály veszélyeire a rendőrség külön felhívta a figyelmet, hiszen soha nem tudható, hogy pontosan mit tartalmaz, és mennyire erős. Használata agresszióhoz, hallucinációhoz, paranoia kialakulásához vezethet.

