rendőrség

Lecsukták a drogdílert, a férfi nővére vitte tovább a családi bizniszt

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Pesterzsébeten egy 29 éves kábítószerkereskedőt kapcsoltak le a hatóságok. A drogbiznisz ennek ellenére nem állt le, a díler nővére átvette öccse helyét. A rendőrök a nőnél is megtalálták az előre kiporciózott kábítószert, és a fogyasztáshoz használt eszközöket, ezért ő is rács mögé került.
Egy 29 éves férfin ütöttek rajta a rendőrök Pesterzsébeten kábítószerkereskedelem miatt. A drogbiznisz azonban nem állt le, a férfi nővére magára vállalta a feladatot. Két nappal később előre kiporciózott adagokat, és fogyasztáshoz használt eszközöket talált a rendőrség a nőnél, ezért november 10-én kezdeményezték a letartóztatását– írta meg a Magyarnemzet.hu.

A 33 éves nő nem akarta, hogy kárba vesszen a jövedelmező drogbiznisz
Fotó: Horváth Balázs/Vaol ( illusztráció)

A nő öccse korábban kifejlesztett egy jól bevált módszert a kábítószer értékesítésére: az alsónadrágjába rejtette a port, a kiszolgálást is onnan intézte el, a fogyasztók pedig sorban álltak a ház előtt. Ötezer forint volt egy adag. 

Csak két napig tartott a drogdíler helyettesítése

Hamar közbeléptek a hatóságok: amikor hírét vették, hogy folytatódik a biznisz, házkutatást tartottak a nő pesterzsébeti lakásán. A zsarukat nem érte nagy meglepetés: drogot, azok fogyasztásához használt és adagolásához használatos eszközöket foglaltak le. A nővért előállították és kezdeményezték letartóztatását. 29 éves öccse sorsáról már döntött a bíróság, a férfi 30 napig rács mögött marad. 

A kristály olyan, mint az orosz rulett

A kristály veszélyeire a rendőrség külön felhívta a figyelmet, hiszen soha nem tudható, hogy pontosan mit tartalmaz, és mennyire erős. Használata agresszióhoz, hallucinációhoz, paranoia kialakulásához vezethet.

Milliós vagyonelkobzás várhat a Darkweben drogbirodalmat kiépítő magyar dílerre. Az FBI és a magyar nyomozók együtt csaptak le a fényűző életét élő 36 éves férfira. 

 

