dizájnerdrogok

Zombidrog érkezett Európába, így ismerhető fel az utcán a kábulat

A kábítószer alattomos módon lopja el az ember ítélőképességét, az önkontrollt és végül az egész életet is. A dizájner drogok és a zombidrogok hatása egyre több tragédiához vezet, miközben a függőség lelki okai és következményei gyakran láthatatlanok maradnak.
A kábítószerek egyértelműen ellopják az ember józan gondolkodását és a valóság érzékelését is. Főleg a pszichoaktív drogok bolygatják meg az agy működését, majd végül levertséget és szorongást hagynak maguk után és a szerhasználó egyre könnyebben hoz így meggondolatlan és veszélyes döntéseket - írta a Hirado.hu.

Hatalmas veszélyeket rejtenek magukban az Európába érkező drogok
Fotó: Pixabay

A drogok és a mentális betegségek kéz a kézben járnak. A szorongás vagy a depresszió és a pánikzavar kialakulása gyakran közvetlen következménye a szerhasználatnak. Sokaknál olyan traumák állnak háttérben, mint például bántalmazás, vagy más, nehezen feldolgozható veszteségek. Ezekből a drog először menekülést nyújt, de később a legmélyebb csapdát teremti meg.

A dizájner drogok és a zombidrogok veszélyei

Ezek összetétele bizonytalan, jóformán a használójuk sem tudja miből állnak. Legtöbbször veszélyes vegyszerek elegyeit tartalmazzák, amely komoly hallucinációkat okoznak, aminek hatására sokszor a szer élvezője meztelenül mászkál az utcán, mert úgy érzi, hogy bogarak mászkálnak a bőrén, vagy égeti a testét valami. A hatás alatt összeomolhat a hőszabályozás és ilyenkor gyakran a használó önmagára is veszélyes lehet.

Magyarországon is történtek már ilyen szerek miatt extrém esetek.

Volt aki egy egész társasházat tartott rettegésben, üvegajtókat tört szét és vérrel kente össze a falakat.

Ez sok esetben a xilazinnal kevert heroin, azaz a zombidrog, amely szó szerint egy zombi szerű állapotot idéz elő és súlyos szövetelhalást, de még akár amputációt is okozhat.

A drogok azonban nemcsak a használó életét lopják el, hanem másokét is veszélybe sodorják. Történt olyan eset is hazánkban Miskén, amikor egy kristályt fogyasztó férfi puszta kézzel ölte meg 22 hónapos nevelt lányát.

De az öncsonkítás sem ritka a zombidrogok esetében. Egy férfi például a kratom nevű anyagot kannabisszal kombinálta, aminek hatására extrém paranoid hallucinációja lett és levágta saját testrészeit.

És bár nem könnyű megszabadulni ezen drogok okozta függőségektől, de a speciális terápia és a gyógyszeres kezelés nagy segítséget nyújthat, főleg a közösség támogatásával együtt.

 

